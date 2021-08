Bevar fjellheimen

Vi kan ikkje redde klimaet med å øydelegge naturen.

Kjersti Toppe (Sp) er uroa for at vestlandsfjella kan bli til industrianlegg.

Kjersti Toppe Førstekandidat for Senterpartiet i Hordaland

Publisert Publisert Nå nettopp

BT har invitert listetoppane frå dei største partia i Hordaland til å skrive om det som provoserer dei mest. Svara vert publiserte fram mot valet 13. september.

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Eg blir skikkeleg provosert over vindkraftplanane i fjellheimen vår. Det må vere noko nedarva, nokre fjellgen. Eg likar ikkje å vere kjenslestyrt i politikken, men i denne saka blir eg det. Eg blir sorgtung.

Eg kan gå i desse fjella og føle meg heime, vite at generasjonar har gjort det same før meg. Men Noregs vassdrags- og energidirektorat meiner at desse vestlandsfjella eignar seg svært godt for vindkraft. Skal dei verkeleg bli til industrianlegg?

Nyleg kom FNs klimarapport. Klimaendringane går raskare og blir meir intense. Temperaturstigninga vil få katastrofale konsekvensar for livet på jorda. Situasjonen er alvorleg. Den ropar på politisk ansvar.

Vi må ikkje tillate naturøydeleggande vindkraftutbygging, meiner Kjersti Toppe. Her Midtfjellet vindpark på Fitjar.

Det ansvaret må vi ta. Mellom anna må vi satsa på rein og fornybar energi! Sjølvsagt må vi det. Vindturbinar produserer fornybar energi. Men særleg natur-, klima- og miljøvennlege er dei ikkje.

Vi kan ikkje redde klimaet med å øydelegge naturen. Vindkraftutbygging vil ikkje kunne skje utan svært store natur- og arealinngrep. Turbinane er fire gongar høgare enn Rådhuset i Bergen.

Kvar turbin vil krevje oppstillingsplass tilsvarande ei halv fotballbane. I tillegg kjem nærare ein kilometer med anleggsveg. Prosjektet Hordavind i Bjørn West-fjella vil aleine bety eit av Europas største vindkraftverk på land, på eit areal tilsvarande Åsane bydel.

Kjersti Toppe og fleire andre politikare var til stades på ein demonstrasjon mot vindkraft ved Stordalen Fjellstove tidlegare i år.

Norsk natur er eineståande. Kvart år forsvinn verdifulle naturområde i Noreg til utbygging. Ekte natur er i ferd med å bli ein knapp ressurs. No er det berre 11,5 prosent villmarksprega natur igjen i Noreg. Vi har over 2000 trua arter.

Den viktigaste årsaka til tap av naturmangfald er at artane sitt leveområde blir forringa eller går tapt som følgje av endra arealbruk. Skal vi auke produksjonen av fornybar energi, må vi difor tenke klokt og gjere det utan å skade naturen og biomangfaldet. Vi kan starta med å gjere oppgradering av vasskraftverka mykje meir lønnsamt.

Naturøydeleggande vindkraftutbygging må ikkje tillatast. Til no har slik utbygging kunne skjedd utan eingong å ha krav til vanleg reguleringsplan, og mot kommunane sitt ynskje. Dette regelverket blir no skjerpa. Det er godt. Men Arbeidarpartiet og regjeringa ville ikkje gi kommunane veto i slike saker, eller sikre nasjonalt eigarskap, slik Senterpartiet føreslo då Stortinget handsama vindkraftmeldinga.

Vekst er ikkje å forbruke meir, men å forvalte betre. Urørt natur treng i dag større vern. Vi må sette større pris på fjella våre – bokstavleg talt. Det heiter ikkje fjellheimen utan grunn.