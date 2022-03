Vi trenger en grenseløs feminisme

Aldri har det vært viktigere at feminister verden over står skulder ved skulder.

Krigen i Ukraina minner oss om hvorfor vi må vise en grenseløs solidaritet for dem som ikke har trukket vinnerloddet og blitt født i fredfulle Norge, skriver Katrine Nødtvedt. Victoria Korostylieva flyktet fra krigen med sønnen Leo.

Katrine Berg Nødtvedt Byråd for kultur, mangfold og likestilling (MDG)

Krigens brutaliteter er nærmest umulig å beskrive med ord. Men vi vet at den rammer særlig dem som allerede er i en sårbar situasjon. På årets kvinnedag klarer jeg ikke tenke på noe annet enn dem som er på flukt fra krigen i Ukraina eller fra krig, konflikt og klimaendringer i resten av verden.

En brutal krig herjer i Ukraina, den splitter familier og tar liv. Gravide må føde mens bombene går av rundt dem. Kvinner må ta valget om å forbli sammen med sine brødre, fedre, kjærester og ektemenn i stridsdyktig alder, eller å flykte mot trygghet. Å se krigens brutaliteter så nært har for de fleste av oss vært en grov påminnelse om hvor ødeleggende den er. Den minner oss om hvorfor vi på denne dagen, og alle andre dager, må vise en grenseløs solidaritet for dem som ikke har trukket vinnerloddet og blitt født i fredfulle Norge.

«Å kjempe for fred, for klimahandling og for global rettferdighet er kvinnekamp», skriver Katrine Nødtvedt.

Feminismen må være grenseløs, for verdens kvinner står overfor enorme utfordringer i årene som kommer. Krig og konflikt setter ikke bare styrkingen av kvinners rettigheter på pause, det reverserer dem. På flukt er kvinner utsatt for seksuell vold, og ofte brukes dette også som et verktøy i krig. Krig, konflikt, uro og fremvekst av antidemokratiske regimer gjør det vanskeligere å kjempe frem grunnleggende rettigheter som utdanning, deltakelse i arbeidslivet, demokratiske rettigheter og frihet til å råde over egen kropp.

Når klimaendringene gjør det vanskeligere å skaffe seg mat og vann, vil flere unge jenter holdes utenfor skolen for å hjelpe sine familier, og det vil bli vanskeligere å forhindre ufrivillige ekteskap.

Å kjempe for fred, for klimahandling og for global rettferdighet er kvinnekamp. Det er en grenseløs kvinnekamp som ligger i selve kjernen til det denne dagen handler om. Å vokse opp i Norge med de rettighetene generasjoner av feminister før meg har kjempet frem, er et stort privilegium. Det gir oss rom, men også en plikt, til å tale saken til dem som ikke er like heldige som oss selv.

Mer enn noen gang må kvinnekampen være solidarisk og strekke seg på tvers av landegrenser. 8. mars stiller vi oss skulder ved skulder med verdens modige, utrettelige, sterke og kloke kvinner, som kjemper for en levelig klode, for menneskerettigheter og for fred.