Svømmetilbud i Bergen kommune – også for mosjonister

Vi har et mangfold av kommunale tilbud.

«Vi forstår godt at de fleste søker til ADO Arena, men det kan være greit å vite de ulike muligheter som finnes», skriver idrettsdirektør Torbjørn Iversen og ADO-sjef Håkon A. Egeberg Johansen.

Håkon A. Egeberg Johansen Adm. direktør, ADO Arena drift

Torbjørn Iversen Etatsdirektør for idrett, Bergen kommune

Publisert Publisert For mindre enn 2 timer siden

Vi viser til et konstruktivt debattinnlegg fra Harald Åge Sæthre i BT om mosjonssvømmerne sine kår i ADO Arena. Han har helt rett i at det er stor daglig aktivitet i bassenget, med mange ulike brukergrupper og interesser. Det er likevel verdt å merke seg at mosjonister, familier og andre badeglade utgjorde 67 prosent av besøkende i tiden før pandemien.

Som kommune er vi opptatt av helheten i bruken av svømmebassengene. Når bassenget på Ortun er under ombygging, må aktuelle brukere ivaretas. De har derfor blitt flyttet til andre basseng, som medfører at belastningen på disse øker. Dette kan vi også oppleve i fremtiden ved eventuelt andre opprustninger eller nedstenginger.

Bergen kommune iverksetter flere tiltak for å gi bedre plass fremover til alle brukergrupper. Det mest synlige er bygging av ny svømmehall på Ortun, som etter planen skal stå ferdig i årsskiftet 22/23. Da vil flere av dagens treningsgrupper i ADO Arena flyttes tilbake dit.

Tidligere i år ble det også vedtatt en plan for å effektivisere dagens bassengstruktur, gjennom ny driftsmodell i alle skolebassengene. Målet er å kunne fordele ledig tid til alle brukergrupper, og dermed kunne avlaste de bassengene som det i dag er mest press på.

Det er ingen tvil om at alle typer mosjon og idrett i vann gir god folkehelse. Det å trene i vann passer for alle, også for mange som sliter med mosjonsaktivitet på land. Bergen kommune tilbyr derfor publikumssvømming i fire andre basseng, utover tilbudet i ADO Arena. Flere tilbud planlegges i fremtiden.

Vi forstår godt at de fleste søker til ADO Arena, men det kan være greit å vite om de ulike muligheter som finnes. For fremtiden håper vi at Harald og alle andre bassengentusiaster vil finne seg til rette i mangfoldet av kommunale svømmetilbud.