Se lyst på livet!

Vi behøver ikke lukke øynene for realitetene, men vi bør sørge for å få andre inntrykk enn triste nyheter, anbefaler Thea Økland.

Ny mutant og høye strømpriser – vi trenger en mental vaksine.

Thea Økland Nyborg, Bergen

Se alltid lyst på livet, synger Lillebjørn Nilsen. Vel, det skal vel noe til i disse tider. Først har vi levd med pandemi i snart to år, og når vi tror vi er kommet oss ut av den, dukker både høye strømpriser og ny variant av koronavirus opp.

Fra statistikk over antall smittede, innlagte på sykehus og antall døde siste døgn, er vi nå også inne i en statistikk over strømpriser time for time. Hva gjør dette med oss?

Ett er sikkert: For noen av oss går det utover livskvaliteten. For oss som er direkte berørte av korona, og for oss som vil ha problemer med å betale den høye strømregningen, er summen en stor belastning og inngripen i tilværelsen.

Noen av oss står opp om natten for å vaske klær. Noen av oss lader mobilen om natten stikk i strid med anbefalinger. Noen isolerer seg hjemme og lar ikke engang barna få delta på aktiviteter i det offentlige rom i redsel for det nye muterte viruset.

Vi lar oss styre. Vi blir redde. Vi blir handlingslammet. Vi setter livet vårt på vent.

Vi trenger lys som ikke inngår i høye strømpriser, mener innsenderen.

Det er vel på tide å skjerme seg noe fra alt av informasjon om både korona og høye strømpriser. Det betyr ikke at vi trenger lukke øynene for realitetene. Men kanskje se litt mer lyst på livet enn nyhetsbildet realitetsorienterer oss om. Prøve å stenge ute noe for å beskytte oss.

Det kan bli en mental slitasje å forholde seg til alt av informasjon om korona og strømpriser. Det finnes også andre inntrykk vi kan ta inn for å gjøre situasjonen lysere. Et smil i hverdagen. Et vennlig ord. En utstrakt hånd. Ta imot en invitasjon.

Vi trenger en mental vaksine også. Det er så mange ting vi kan fokusere på, som vi tross alt kan glede oss over. Ja, se mer lyst på livet.

Et lys som ikke inngår i høye strømpriser.