Flyktningene som snakker russisk, må få hjelp på russisk

La oss vise alle flyktningene den samme respekten, uansett hvilket morsmål de måtte ha.

Gunhild Hofstad mener Bergen kommune må ta i bruk både ukrainsk og russisk i møte med ukrainske flyktninger.

Gunhild Hofstad Masterstudent i russisk ved UiB

Publisert Publisert Nå nettopp

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Jeg reagerer sterkt på at Bergen kommune skriver all informasjon til flyktningene på ukrainsk og kun søker etter ukrainsktalende tolker. I folketellingen i 2001 oppga 67,5 prosent av ukrainerne at de hadde ukrainsk som morsmål, mens 29,6 prosent oppga at de hadde russisk som morsmål.

Russisk er dominerende i de østlige delene av Ukraina, og derfor er det pr. i dag trolig minst halvparten av flyktningene som har russisk som morsmål, da vi kan anta at flyktningstrømmen foreløpig er størst fra Øst-Ukraina.

Les også Språksituasjonen i Ukraina er sentral i konflikten

Har ikke disse menneskene like stor rett til å få informasjonen sin på morsmålet sitt som dem med ukrainsk som morsmål? Jeg har selv vært på et hotell og levert noe utstyr, og jeg hørte da kun det russiske språket bli brukt.

Tror Bergen kommune at det å oppgi informasjonen på russisk er det samme som å støtte det russiske regimet?

I så fall føyer det seg inn i rekken av uvitenhet og barnslig toskeskap som vi har sett eksempler på i mange land den siste måneden, som de akutte omdøpingene av plasser og gater til Ukrainas plass og Ukrainas gate, dersom de ligger foran den russiske ambassaden, om det nå er i Oslo eller andre steder. Vi trenger da ikke å erte det russiske folket. De har det også vanskelig, mange nok av dem.

La oss ta i bruk både ukrainsk og russisk når vi skal hjelpe ukrainske flyktninger. La oss vise alle flyktningene den samme respekten, uansett hvilket morsmål de måtte ha!