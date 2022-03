Byrådet satser for lite på syklistene

I bykjernen er syklistene lavest prioritert når knappe arealer skal fordeles.

Løsningene som er skissert i forbindelse med Bybanen til Åsane, er dårlig nytt for oss syklende, skriver Reidar Thorstensen i Syklistenes landsforening i Bergen og omegn.

Reidar Thorstensen Styreleder, Syklistenes landsforening i Bergen og omegn.

Byrådets sykkelstrategi legger i stor grad opp til å sende syklende på kryss og tvers mellom biler i blandet trafikk med piler og felt. Dette er løsninger som i liten grad appellerer til trygghetssøkende syklister, samt barn og unge. Det blir ikke langt flere syklende med en slik strategi.

Byrådet og byutviklingsbyråd Thor Haakon Bakke (MDG) fikk i BT 20. mars kritikk fra SVs Mikkel Grüner for at innsatsen ikke er større når det gjelder sykkelveier i Bergen. I en oppfølgingssak fikk byrådet kritikk fra Høyres Chris Jørgen Rødland og Mailiss Solheim-Åkerblom fra Rødt. Vi i lokallaget i Syklistenes landsforening er også svært skuffet, men med fokuset rettet fremover.

Det BT ikke skriver om, men som er enda viktigere enn antall meter ferdigstilt «sykkelvei» i løpet av 2021, er hvor og hvordan det skal bygges sykkelvei i årene som kommer. Det tar ofte mer enn ti år fra planprosess starter til en ny sykkelvei står klar til bruk. Når det lages dårlige planer, er det en utfordring for politikere i flere valgperioder fremover.

Reguleringsarbeidet for Bybanen til Åsane pågår for fullt, og da er det spesielt viktig at det lages gode planer også for syklende. Dessverre er det ikke dette som skjer nå. Sykkelen er lavest prioritert av byutviklingsbyråden (MDG) når knappe arealer skal fordeles mellom trafikantgruppene. Det blir ikke mye grønn mobilitet av det.

Byråd Thor Haakon Bakke har tidligere sagt til BT at han tror på en «ketchupeffekt» for sykkelveier i 2022. På bildet er byråden ved sykkelveien som er bygget over Mindemyren.

Det har ikke alltid vært slik. I år åpner nemlig mange kilometer med skikkelig sykkelvei. Denne går fra Bystasjonen via Fløen, Kronstad, Mindemyren, Kristianborg og i verdens lengste sykkeltunnel til Fyllingsdalen. Syklistenes landsforening mener at denne sykkelveien, som i gjeldende planer stopper ved Bystasjonen, må forlenges gjennom sentrum, over Torget og på kaisiden utover Bryggen, og deretter videre utover Sandviken mot Åsane.

Det må være samme gode standard i sentrumskjernen og mot Sandviken og Åsane som det nå bygges mot Minde og Fyllingsdalen. Det fortjener Sandviken, og det fortjener Åsane.

Slik ser kombinasjonen av bybanespor og sykkelvei over Bryggen ut i kommunens siste illustrasjoner fra 2021.

Dessverre er løsningene som er skissert i forbindelse med Bybanen til Åsane, dårlig nytt for oss syklende. Dette gjelder spesielt i sentrum, utover Bryggen og i Sandviken. Det planlegges svært smale sykkelfelt helt oppi skinnegangen til Bybanen over Bryggen, med brostein, og med sykling på kryss og tvers med og ikke minst med unødvendige kryss mellom syklende og skinnegangen.

Fra området etter Sjøfartsmonumentet og frem til Bryggen er det ingen tilbud til syklende i byrådets planer. Det er dessverre en kjent sak i Bergen at tilbud til syklende bare plutselig forsvinner, hvor vi så må sykle på fortauet eller sykle i blandet trafikk. Det er leit at det med vilje planlegges slike løsninger når man har all mulighet til å gjøre det ordentlig.

Det var flere politikere som arbeidet hardt for den gode sykkelvei langs Bybanens linje til Fyllingsdalen, men jeg vil særskilt gi en honnør til Arbeiderpartiets Anna Elisa Tryti, som var byutviklingsbyråd da Fyllingsdals-linjen ble vedtatt. Ved å prioritere sykkelen i planene oppnådde hun at klima, miljø og folkehelse har blitt stående i fokus i byutviklingen.

Det vi ønsker oss, er ordentlig sykkelvei som er fysisk separert fra andre trafikanter, sykkelvei med gul midtlinje. Det er det vi trenger mye mer av, spesielt i sentrumsområdet. Det er viktig at sykkelvei bygges sammenhengende, uten avbrudd, med et spesielt fokus på trygge løsninger i kryss med annen trafikk.

Fysisk separert sykkelvei appellerer spesielt til nye grupper syklende. Det er trygghetssøkende syklister, og ikke minst barn og unge. Det er slik det må prioriteres for at det skal bli langt flere syklende i Bergen. De som sykler i dag, vil uansett fortsette å sykle samme hva byrådet finner på, selv om de tvinger oss til å sykle på brostein helt oppi skinnegangen til Bybanen.

