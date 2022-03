Når min mor søker jobb, får hun ikke engang svar

Se på hvert navn i søkerbunken som et menneske.

Å svare dem som søker jobb hos deg, handler ikke bare om omdømme, men også grunnleggende høflighet, skriver Fredrik Fornes.

Fredrik Fornes Markedsfører, journalist og foredragsholder

Dette er min mor. Hun har gjort en kjempejobb og vært lojal mot samme arbeidsgiver i 30 år. Hun har minst syv år igjen av karrieren.

Bente Fjelde Fornes opplever at hun ikke får tilbakemelding fra arbeidsgiverne hun søker jobb hos.

Likevel gidder ikke flere å svare henne når hun søker jobb.

Min mor hjelper store merkevarer som Carlsberg og Coca-Cola med ordrer på opptil 30 millioner etiketter. Hun har kundebehandling, ordremottak, budsjettering, priskalkulasjon og logistikk i fingrene.

Hun har tonnevis mer erfaring enn meg. Hun har håndtert kriser. Nedgangstider. Oppgangstider. Enorm utvikling og konstante endringer. Hun, og andre i hennes generasjon, har en enorm ballast.

Nå vurderer hun et nytt eventyr, og har søkt på en del jobber. Hun har brukt tid på å sette sammen gode søknader, en fin CV, og håpefullt sendt inn svar på utlysninger.

I retur? Ofte ingenting. Ikke et pip. Ikke engang et «Beklager, vi gikk for noen andre». Ikke et «Takk for søknaden». Bare stillhet.

Mange gidder ikke svare kandidater de av uforståelige grunner stempler som helt uaktuelle på bakgrunn av for eksempel alder.

Min mors historie er dessverre langt fra unik. Vi hører dette hele tiden. Folk får ikke svar fordi de «ikke har erfaring nok» eller «har for kort tid igjen av karrieren».

Begge de argumentene faller på sin egen urimelighet, fordi:

Er det én ting vi vet ALLE vil opparbeide seg på en arbeidsplass, er det erfaring.

Hvor lenge tror du egentlig folk gidder å bli hos deg? I dag er en lojal arbeidstaker ansatt i tre til fem år. En voksen arbeidssøker vil dessuten ofte være mye mer lojal enn en i starten av karrieren.

Nå er det nok. Det er på tide å stoppe opp. Se på hvert navn i søkerbunken som et menneske – og tenke over hva du gjør med motivasjonen til hver enkelt når du ikke gidder å svare.

Dette handler ikke bare om merkevarebygging og omdømme.

Det handler om helt grunnleggende høflighet.

PS! Vil du ansette Bente Fjelde Fornes, får du stille deg i kø – for en så erfaren og kompetent dame bør det bli rift om.

