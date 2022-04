Nato tryggjer ikkje freden – tvert om

Organisasjonen aukar monaleg investering i våpen hos dei fleste landa i verda.

Innsendaren er skeptisk til Nato og deira mål om at alle land skal bruke to prosent av BNP til forsvar. På biletet er Natos generalsekretær, Jens Stoltenberg.

Aud Gotteberg Kaupanger

Nato har sett som mål at kvart medlemsland skal bruke to prosent av bruttonasjonalproduktet til forsvar, og Noreg må ruste opp, seier Støre. Utgangspunktet er Russland sitt uhyrlege angrep på Ukraina, og at Nato har utvikla eit narrativ som vi villig biter på: Nato sikrar fred. Men verkelegheita viser noko anna om vi ser på samanhengen denne krigen utspelar seg i, og på heile historia til Nato.

«Det er lett å sjå at forsvarsalliansen Nato har vore ein lydig reiskap for USA og krigsindustrien deira», skriv Aud Gotteberg.

Putin blei president i Russland nyttårsaftan 1999. I dei følgjande åra korkje sa eller gjorde han noko som kunne peike fram til den forferdelege situasjonen vi har i dag. Tvert imot innleia og utvida han samarbeid med vestlege land.

I 2001 støtta han amerikanarane i kampen deira mot terrorisme etter terroråtaket, han samarbeidde med dei om romprogrammet, Russland blei medlem av Verdas handelsorganisasjon. Noreg og Russland underteikna avtale om delelinja i Barentshavet. Fredeleg sameksistens er vel ei dekkjande nemning for denne perioden.

Men då president Bush kom med ei oppmoding om å late Ukraina bli medlem i Nato, og sluttdokumentet til Natokonferansen i 2008 uttala at Ukraina var velkomen til å søkje medlemskap, protesterte Putin kraftig. Ukraina ligg som ein kile inn i Russland, og svartehavsflåten deira ligg i Sevastopol på Krim.

Franske, tyske og nokre amerikanske toppolitikarar såg at dette kunne oppfattast som ein direkte trugsel mot Russland og karakteriserte utspelet frå Nato som sprengstoff. Putin varsla at eit Nato-medlemskap for Ukraina ville utløyse sterke mottiltak, det ville vere like umogeleg for Russland å finne seg i det som det var for USA å akseptere russiske basar nær si grense, slik vi såg det i 1962 då Sovjet prøvde å byggje basar på Cuba og USA truga med atomkrig som svar.

Aktiviteten til Nato har stått på tre bein: Ynsket om å auke politisk og militær makt, ynsket om å auke økonomisk makt, ynsket om å oppmuntre demokratiske rørsler.

Ei drivkraft i ekspansjonen til Nato er haukane i amerikansk politikk som har marknadsøkonomi og globalisering som sine mål, i tillegg til militær makt. Desse måla har ikkje vore enkle å sameine med målet om å støtte demokratiske rørsler. Problema melde seg då motstridande interesser var i konflikt med einannan innan eit land.

President Eisenhower, som sjølv var yrkesoffiser og general, åtvara alt i 1961 mot dei i avskilstalen sin. Han peika på faren med å late «det industrimilitære komplekset» få altfor stor makt over utanrikspolitikken. Men det ser likevel ut til at desse kreftene blei styrande for å utvide Nato austover, i strid med haldninga at kvar stormakt har sin interessesfære som må respekterast. I dag har USA og Nato cirka 800 militærbasar rundt om i verda, fleire opp til grensa til «erkefienden» Russland.

I sin avskjedstale som USAs president i 1961, advarte Dwight D. Eisenhower mot å gi for stor innflytelse til det han kalte «det industrimilitære komplekset».

Ukraina har vore splitta i ein proaustleg og ein provestleg del. Det har kome fram i alle dei fem vala etter landet blei sjølvstendig i 2001. Men frå landet blei sjølvstendig fram til krigen starta, har landet mottatt økonomisk og militær støtte for mange milliardar dollar frå USA og EU, samstundes med at dei oppmuntra til å søkje medlemskap.

Det er vanskeleg å sjå at det kan liggje eit fredsskapande motiv bak dette. Derimot er det lett å sjå at forsvarsalliansen Nato har vore ein lydig reiskap for USA og krigsindustrien deira.

Dette blei tydeleg i 2001 då ein flokk terroristar gjekk til åtak på mål i USA. USA erklærte dette som eit krigsåtak, utløyste §5 i Natopakta og gjekk til krig mot Afghanistan. Hundrevis av byar/landsbyar blei utsletta, meir enn 100.000 menneske drepne, fleire hundre tusen flyktningar er framleis heimlause. Krigen vara heilt til vi blei tvungne til å trekkje oss tilbake og etterlate alle våpena til dei vi ville nedkjempe.

Krigen i Ukraina er no komen til eit stadium der det er vanskeleg å sjå ei løysing. Begge partar trur dei kan vinne, og krigen ser ut til å skulle eskalere så lenge partane har tilgang på ressursar. Lidingane og øydeleggingane aukar for kvar dag. Putin oppfører seg lik eit rovdyr som er trengt inn i eit hjørne, viser ikkje medynk for korkje eige folk eller andre.

Her i vest ser vi den heltemodige kampen til ukrainarane og vil hjelpe. Det er ikkje vanskeleg å sjå at små feilgrep kan kome til å utløyse verdskrig. Ut frå det vi har sett av aktiviteten til Nato, er det tydeleg at narrativet til Nato er svært villeiande, organisasjonen tryggjer ikkje freden. Men tydeleg er det at organisasjonen aukar monaleg investering i våpen hos dei fleste landa i verda. Er det ikkje på tide å diskutere om fred kan tryggjast på andre måtar?