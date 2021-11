Stormflo er ikke et stort problem for Bybanen langs Bryggen

Vi har funnet løsninger som både tar hensyn til Bryggen og sikrer Bybanen.

Slik vil utsikten til bybanetraseen bli fra Bryggen i dagalternativet, ifølge de nyeste skissene. Her ligger banen på kote 1,75 meter over havet.

Håkon Rasmussen Avdelingsdirektør for mobilitet og kollektivtransport, Vestland fylkeskommune

Solveig Mathiesen Prosjektleder Bybanen, Plan- og bygningsetaten

I BT 13. oktober skriver pensjonert advokat og medlem av Bryggens venner, Ståle Eeg Nielsen, at stormflo som vil øke i hyppighet vil bli et problem for bane langs Bryggen. Det er svar på et debattinnlegg fra 7. oktober der professor Eystein Jansen skriver at havnivåstigning ikke kan brukes som et viktig argument mot bybane langs Bryggen.

I bybaneprosjektet er havnivå med stormflo ved Bryggen og Torget utredet i 2013, og oppdatert i 2019. De siste offisielle prognosene for havnivåstigning og stormflonivå er benyttet.

Innsender Solveig Mathiesen er prosjektleder for Bybanen. 1. oktober leverte hun fagetatens anbefaling om tunnelutredningen til Thor Haakon Bakke, byråd for miljø og byutvikling.

Vi må ta hensyn til verdensarvstedet Bryggen og bruken av området, og fylkeskonservatoren har derfor foreslått å legge banetraseen på kote 1,75 moh. langs Bryggen. Området har varierende høyder i dag, og store deler av kaikanten ligger på cirka 1,70 moh.

Dreggekaien ligger lavere, og banetraseen vil være med på å beskytte Bryggen ved å hindre at stormflo renner inn til Bryggen via Dreggekaien.

Bybanen AS har vurdert konsekvenser for drift av banen og konkluderer med at den vil være tilgjengelig i henhold til de krav som er satt i det tekniske regelverket.

Vurdering av sikkerhetsklasse, høyde på traseen og risikoreduserende tiltak er drøftet med Statsforvalteren og kommunens avdeling for samfunnssikkerhet og beredskap. De støtter fagetatens vurderinger.

Ved en fremtidig oversvømmelse langs Bryggen vil Bybanens skinner ligge under vann en kort periode. Det vil ikke være fare for liv og helse, eller at infrastrukturen for Bybanen blir ødelagt. Risikoreduserende tiltak hvor driftsopplegg ivaretar kollektivsystemets funksjon:

Ved stormflo kan Bybanen snu i Sandbrogaten og Kaigaten, og likevel betjene sentrum.

Konstruksjoner og teknisk anlegg som kan ta skade av flom, legges på et sted med høyere kotenivå eller sikres mot vanninntrenging. Bybaneskinnene tåler saltvann.

Man kan i god tid på forhånd angi både når og hvor stor en stormflo vil bli, og beredskapstjenester kan varsles.

Kollektivsystemet planlegges slik at det vil fungere også ved stormflo, og selv mot slutten av århundret er det sjeldent og kun kort tid at stormfloen overstiger bybaneskinnene dersom de legges på kote 1,75 moh.

I 2070 er det forventet oversvømmelse av skinnene hvert 20. år (20-års hendelse) som varer cirka et kvarter, og 200- og 1000-års hendelser med varighet på to til to og en halv time. I 2100 vil det forventes oversvømmelse ved en femårs hendelse på cirka en og en halv time og 1000-års hendelse i inntil fire timer.

Ny klimarapport fra FNs klimapanel peker på faren for økt havnivå og hyppigere stormflo. Dette er en utfordring som må løses for hele byen.

På veien dit har vi funnet løsninger som både tar hensyn til verdensarvstedet Bryggen og sikrer drift av Bybanen.