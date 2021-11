Et desperat krampetrekk fra Ap

Vi tror bergensere flest gjennomskuer skittent politisk spill.

Bergen Frp gikk til valg på at Bybanen ikke skal gå over Bryggen, skriver Marte Monstad (til v.) og Silje Hjemdal i Frp.

Marte Monstad Bystyrerepresentant, Frp

Silje Hjemdal Stortingsrepresentant, Frp

I et debattinnlegg 2. november forsøker fem av Arbeiderpartiets representanter å skremme med Frp for å få Rødt eller Senterpartiet over på sin side. Det må de gjerne prøve på, men vi tror bergensere flest gjennomskuer et skittent politisk spill når de ser et.

Bakgrunnen for Aps skremmeinnlegg er selvfølgelig at byrådspartiene og SV mangler tre stemmer i bystyret for å legge Bybanen over Bryggen. Så langt har de ikke lykkes med å lokke noen over, og nå begynner de å få dårlig tid. Saken skal nemlig avgjøres i bystyret 24. november, og flertallet heller fremdeles mot en tunnelløsning.

Som et siste krampetrekk har de derfor begynt med det de kan best: nemlig å snakke om andres politikk. Problemet er bare det at Ap umulig kan ha lest Frp sitt program godt nok. Vi vil derfor benytte anledningen til å oppklare et par ting:

I 2019 gikk Bergen Frp til valg på å stanse bybaneutbyggingen til Åsane. Bakgrunnen for det er måten man har valgt å finansiere Bybanen på, der bilistene er utpekt til å bære enorme deler av den finansielle byrden. Det er og blir blodig urettferdig å sende regningen til bilistene: Byens politikere kunne ha valgt et rimeligere alternativ som ikke innebar bompengeinnkreving.

Bystyret har fremdeles mulighet til å vurdere andre kollektivtransportløsninger. Det vil selvfølgelig Frp foreslå igjen. Superbusser vil gi Bergen et like effektivt og miljøvennlig transportsystem, men til en langt rimeligere penge.

Men Bergen Frp gikk også til valg på at Bybanen ikke skal gå over Bryggen. I programmet vårt heter det nemlig at: «Blir Bybanen vedtatt utbygd mot Åsane, vil Bergen Frp igjen motsette seg at Bybanen skal legges over Bryggen.»

Medlemmene i Bergen Frp har med andre ord gitt bystyregruppen et tydelig mandat: Dersom det er flertall for en bybane til Åsane, så skal vi kjempe for at verdensarven skånes. Det innebærer selvfølgelig at Frp i bystyret må bidra til å finne løsninger og alternativer som hindrer en bybane over Bryggen. I denne omgang betyr det å stanse videre regulering av en dagløsning.

Skal vi redde Bryggen, slik medlemmene og velgerne våre har bedt om, kan vi ikke sette oss på sidelinjen når bystyret skal vedta reguleringsplaner og trasévalg for sentrum.

24. november er altså dagen da bystyret kan forkaste Bryggen-alternativet for godt. Det hadde Ap muligheten til i 2016, men valgte å svikte bergenserne etter valget. Det er vel slike snuoperasjoner som burde skremme Senterpartiet og Rødt.