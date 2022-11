Spikeren i kisten for villaksen i Sognefjorden?

Skal vi ta en rødlistet art og dens overlevelse på alvor, så må det tas grep.

Bjørnar Neteland (bildet) og Reidar Staalesen er ivrige laksefiskere.

Reidar Staalesen og Bjørnar Neteland Searun

I hele Sognefjorden ble det fanget 946 laks fordelt på 15 vassdrag i 2021.

Nå har det potensielt rømt 40.000 oppdrettsfisk i den samme fjorden.

Det er påvist sykdommen Pancreas Disease på laksen: En sykdom oppdrettere i hele landet har utfordringer med, og en sykdom som kan smitte til villfisk.

40.000 fisk er små tall når man setter det opp mot de 431 millioner smolt som ble omsatt i oppdrettsnæringen i 2021, men setter man tallet 40.000 opp mot 27 villaks i Aurlandsvassdraget eller 201 villaks i Ytredalselva, så er 40.000 oppdrettslaks definitivt utslagsgivende.

De ville laksene i Sognefjorden har en unik tilpasning for sin elv og har vært naturlig formet og utviklet siden istiden. Denne unike tilpasningen vaskes nå vekk gjennom genetisk forurensing fra rømt fisk. Dette kommer på toppen av den høye dødeligheten som lakselus påfører utvandrende laksesmolt fra de samme elvene.

Reidar Staalesen (bildet) og Bjørnar Neteland kjemper for villaksens fremtid gjennom «Searun».

Vi kan se og lese i mediene at gjenfangsten er i gang for fullt. Tiltakene med 200 kroner i dusør pr. fisk er bra av selskapet. Fem prosent regnes som en stor gjenfangst-prosent. Det vil si at hvis det blir fanget inn 2000 fisk i gjenfangst, vil dette være over forventet. Men det vil svømme 38.000 syke fisk videre i en fjord der villfisken allerede ligger med knekt rygg.

Vi vet at oppdrettsnæringens «fotavtrykk» er den største trusselen for den ville laksen. Genetisk forurensing og lakselus de største. Begge utfordringene kan løses med å lukke produksjonen, slik at den ikke går på bekostning av vår natur. I form av lukkede anlegg i sjø eller på land.

For noen regioner er det kanskje allerede for seint? Sognefjorden er dessverre kanskje en slik region etter helgens (forventede) rømming.

Dette fokuset håper vi alle kan ta del i sammen. Det skylder vi oss selv, den oppvoksende generasjon og alle de som kommer etter oss.