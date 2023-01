Rekker du Bybanen, Meyer?

Vi skal lære av feilene Høyre har gjort i byutviklingen.

Byrådsleder Rune Bakervik (til v.) og finansbyråd Per Arne Larsen inviterer Høyre med for å bygge ut Bybanen til Åsane.

Rune Bakervik Byrådsleder i Bergen (Ap)

Per-Arne Hvidsten Larsen Byråd for finans, næring og eiendom (V)

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Arbeiderpartiet og Venstre vil bygge en by hvor du kan gå til det meste du trenger i hverdagen. Foreldre skal kunne rusle med podene til barnehagen. I nærheten av der folk bor skal det ligge skoler, grøntområder, sykehjem, lekeplasser og idrettsanlegg.

Når du skal reise lenger, venter et toppmoderne kollektivtilbud på deg. En by hvor ting finnes i nærheten er mer behagelig å leve i og mer attraktiv å flytte til.

Folk får brukt mer tid på det de ønsker og trenger, heller enn å sitte i stampe i trafikken. Det er også samfunnsøkonomisk lønnsomt. Samfunnet går glipp av enorme verdier når folk bruker tid i kø, istedenfor på jobb eller på andre ting.

Les også Les innlegget det svares på: «Bergenserne betaler prisen for feilslått byutvikling»

For å få dette til må vi ha gode planer. Christine Meyer kritiserer planene til byrådet, og skriver i BT 9. januar mye om hva hun ikke liker. Hun har dessverre få svar.

Nå er det uansett snart på tide å justere de store planene som bestemmer hvordan vi bygger byen. De to planene som ennå gjelder, ble laget i henholdsvis 2015 av et Høyre-ledet byråd, og i 2019 av et Arbeiderparti-ledet byråd.

Når vi nå skal justere, er vi enig i at forenkling er en god vei å gå. Enklere planer bør gi raskere behandling. Det må bli enklere for både store og små utbyggere å bidra til den gode byen vår. Det nye byrådet er allerede i full gang med å se på hvordan vi får dette til.

Men forenklingen må skje innenfor noen rammer. Vi må ta vare på naturen rundt oss. Vi må planlegge for at flere kan gå, sykle og ta buss og bane. Vi skal gjøre skoleveien tryggere, redusere klimautslippene våre, bedre byluften og redusere støy. Alt dette skal være fullt mulig å oppnå samtidig som det blir færre detaljer.

Les også Området er i ferd med å bli Bergens Times Square. Her er fem nye eller planlagte bygg på Nygård.

Høyres politikk har dessverre gitt det motsatte. Selv om Høyres planer ga store naturinngrep, byluftkrise og store køer, tror vi ikke Høyre vil tilbake til de dager. Alle de feilene Høyre gjorde, først med byspredning og deretter med en lite gjennomtenkt fortetting, skal vi lære av.

Så skal vi ha en politikk som tjener både utbyggere og innbyggere. Av og til betyr det å utfordre utbyggere til å lage fine parker og koselige områder rundt prosjektene, eller be om at vi får til en barnehage eller en fotballbane til ungene. De fleste utbyggere er kreative og driftige – og tar dette på strak arm. Hele byen vinner på det.

Meyer hopper bukk over at Bergen faktisk har flere Bergen har flere eneboliger og nesten like mange rekkehus, til tross for størrelsesforskjellen mellom byene. Det bygges og planlegges nå veldig mange spennende urbane rekkehus og «townhouses» her i Bergen.

I sentrum er det rift om barnehageplassene og skoleplassene. Det skal vi gjøre noe med, men det forteller også at vi har lykkes med vår strategi om at Bergen ikke blir en smultringby med folketomt sentrum.

Arbeiderpartiet og Venstre vil at alle skal kunne bo der de vil i vår vakre og varierte by. Samtidig er det slik at videregående skoler, studiesteder og arbeidsplasser ikke alltid befinner seg der folk bor. Derfor skal vi fortsette vår satsing på kollektiv.

Det får vi blant annet med Bybanen, som i tillegg kommer til å utløse milliardbeløp i investeringer og arbeidsplasser i byen vår. Den må bygges, og vi inviterer Høyre med på laget som ønsker Bybanen til Åsane raskest mulig. Rekker dere den banen, Meyer?