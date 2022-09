Mamma får ikke BankID

Må vi bare godta det?

«Jeg håper jeg kan bidra til at systemet endres, slik at vi får fjernet slike hindringer», skriver Alena Galutskih.

Alena Galutskih Ukrainsk flyktning

Mitt navn er Alena. Jeg er 22 år, fra Kyiv i Ukraina. Vi flyktet fra krigen i Ukraina til Bergen med mamma i mars i år. Jeg ønsker å dele vår erfaring med banksystemet i Norge.

Vi skulle ordne med BankID for mamma slik at hun kunne få tilgang til viktige tjenester, som Helsenorge og Skatteetaten. Det hastet å få dette i orden før vi skulle starte på integreringsprogrammet, og vi måtte bestille et skattekort til mamma.

Vi møtte opp hos Sparebank 1 i Bergen sentrum for å be om hjelp til dette. Svaret vi fikk, overrasket oss: «Vi kan ikke gi moren din BankID fordi hun ikke kan engelsk eller norsk». Men hun snakker engelsk, bare ikke flytende.

Uansett, de krevde ikke dokumentasjon på engelskkunnskapene, så de kunne ikke objektivt bedømme nivået hennes. Jeg forklarte dette for kundebehandleren, som da sa: «Er det derfor du svarer for henne?» Jeg ble målløs. Jeg tenkte på ukrainere som ikke kan et ord engelsk, som har flyktet fra Ukraina på grunn av krigen. Hva skal de gjøre?

Jeg sa at jeg kunne hjelpe henne med BankID uansett, men kundebehandleren svarte at det er konfidensiell informasjon, og at bare min mor kan ha tilgang. Ja, men det er vel hennes informasjon? Har hun ikke rett på tilgang til sin egen informasjon?

BankID gir tilgang til viktige offentlige tjenester.

Jeg er klar over at det finnes alternativer: PassID og MinID. Men for den ene må du betale, og den andre har et begrenset antall koder som vil bli brukt opp raskt fordi vi trenger tilgang til nettsidene så ofte.

Vi har venner fra Bergen som forklarte meg at det er så strengt for å hindre banksvindel. Jeg forstår det, men er det ingen annen måte å beskytte systemet på i 2022 enn å si «nei, vi kan ikke gi deg tilgang på grunn av språket»?

Da vi kom til Norge, ble vi tatt så hjertelig imot av alle: politi, hotellarbeidere etc. Vi ble overveldet og er uendelig takknemlige for hvordan alle ønsket å hjelpe. Jeg føler fortsatt på denne støtten fra alle. Skuffelsen var derfor stor over å møte slike hindringer i banksystemet. Jeg føler meg hjelpeløs.

Vi har besteforeldre øst i Ukraina. De er nå i det okkuperte området. De kan ikke reise på grunn av helsen sin. Og de vil bare bo i sitt eget hus. Jeg vet ikke når jeg får møte dem igjen, om jeg i det hele tatt får møte dem igjen. Min bestemor var i rommet da vinduet ble blåst inn.

Og jeg må løse slike problemer som at mamma ikke får tilgang til BankID på grunn av språket? Vent – jeg kan ikke engang løse det. Må jeg bare godta det?

Jeg håper du forstår meg rett: Jeg vil ikke klage. Jeg er svært takknemlig for hjelpen fra det norske samfunn og myndigheter. Men jeg håper jeg kan bidra til at systemet endres, slik at vi får fjernet slike hindringer.

Jeg tenker på dem som ikke selv kan eller klarer å si ifra om slike problemer, som bare biter det i seg og lever med en økende følelse av hjelpeløshet. Jeg tror at bevissthet om problemet er første skritt i riktig retning – i retning av et likeverdig og inkluderende samfunn.

Banken svarer: Reglene for BankID er der for å beskytte kundene

Øyvind Knoph Askeland, kommunikasjonsdirektør i Sparebank 1 SR-Bank

Det gjør vondt å høre hvordan den ukrainske moren opplevde møtet med banken. Vi prøver alltid å hjelpe kundene våre, men må samtidig være sikre på at de forstår innholdet i avtalene de inngår.

Det kan være en vanskelig balanse, og jeg forstår godt at det kan være frustrerende for kundene. Siden krigen begynte i vår, har vi jobbet hardt for å få på plass løsninger for denne sårbare gruppen.

Vårt mål er at alle kunder skal ha en god opplevelse når de møter banken. I opprettelsen av BankID må vi være sikre på at kunden forstår hva hen signerer på, og vi trenger sertifisert tolk dersom vi er usikre på om kunden kan norsk eller engelsk.

BankID er din egen signatur. Den kan bli stjålet, og den er ofte utgangspunktet for svindel for svært store beløp. De strenge reglene for BankID er de samme for alle norske banker, og de er strenge for å beskytte kundene våre. Reglene for å utstede BankID er klare:

«Kunderådgiver plikter å være sikker på at kunden forstår ansvaret knyttet til å ha og bruke en BankID» (…) «Kunderådgiver plikter å være sikker på at kunden forstår at BankID er personlig og at koder og passord ikke må deles, ikke engang til politi eller familie».

Fra bankens side er det viktig at kunderådgiverne følger opp dette. Men vi kan alltid forbedre oss, og vi tilpasser oss fortløpende behovene fra kundene våre – også dem fra Ukraina. Vi håper det gjør at flere får et godt møte med oss.

Øyvind Knoph Askeland, kommunikasjonsdirektør, Sparebank 1 SR-Bank

