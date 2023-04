Min far brøt nok de fleste budene, men et par holdt han

Jeg har en mistanke om hva min fars 11. bud ville vært.

Elin Sebjørnsens far omtalte gjerne folk som «gode rævhåller».

Elin Sebjørnsen Sandviken

Kopier lenke

Kopier lenke

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Min far var ingen hellig mann. Det sier seg vel selv. Han hadde ikke særlig mye godt å si om de tilsynelatende hellige heller, men hans hjerte banket hardt for de svakeste i samfunnet.

De ti budene brøt han vel jevnt og trutt. I hvert fall de fleste av dem. Fyll og hor og den slags regner jeg med hørte sjømannslivet til. Bannskap i særdeleshet! Min far hadde ingen guder og sa «faen i helvete» rett som det var.

Stjeling kan vel diskuteres. Pølsefingrene til min far var i hvert fall til stadighet innom snopeskålen min yngste bror og jeg fikk på deling til lørdagsbarne-TV.

Å begjære sin nestes eiendom og diverse? Tja. Om faren til Randi var ute og måkte før min far, kom min mor løpende og sa det, slik at min far fikk fart på seg. Han skulle ikke ha det på seg at ikke vårt fortau var måkt først. Randi sin mor sa sikkert det samme der i huset. Vinn-vinn, altså.

Hvorvidt det faktisk var en korrekt beskrivelse eller ei, de mange gangene min far omtalte folk som «gode rævhåller», vet jeg ikke, men han hadde ikke for vane å lyge.

Min far holdt absolutt et par av budene. Han snakket alltid varmt om sin egen far som omkom på Byfjorden under krigen, og om min gode farmor, Elise. Søndag var absolutt stilledag, men den begynte egentlig til tippekampen lørdagen. Nåde den som laget lyd da!

Det med å slå i hjel? Ikke så sjelden ropte min far at både dommeren og spillere på banen skulle vært skutt eller tatt av dage på mer bestialske vis.

Min far sa at min mor var den vakreste i verden, så jeg kan ikke tro at han drev og begjærte andres fruentimre i særlig grad.

Når det kommer til stykket, var vel min far som de fleste av oss. Kanskje bortsett fra bannskapen, da. Han var ellers opptatt av at folk skulle passe på seg selv og ikke være «så forbanna forvetne»!

Skulle han kommet med et forslag til et 11. bud, antar jeg det ville blitt noe slikt: «Hold kjeft og vær grei»!