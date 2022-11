Vi beklager

Denne oppgaven burde ikke vært gitt på eksamen.

Denne eksamensoppgaven i matematikk på vgs har skapt debatt.

Per Kristian Larsen-Evjen Avdelingsdirektør i Utdanningsdirektoratet

Dette er et svar til innlegget «Et makkverk av en oppgave» i BT 19. november.

Til høstens eksamen for privatister i matematikk 1P og 1PY handler en av oppgavene om en jente som løper på en tredemølle for å blant annet regne på matematiske sammenhenger mellom energiforbruk og aktivitet.

Dette er uheldig når mange opplever kroppspress. Vi er derfor enig med kritikken om at oppgaven ikke burde vært gitt, og vi beklager overfor privatistene som avla eksamen. Vi skal sørge for at dette ikke skjer igjen.