Vi ville vært imot utbygging uansett hva som skulle bygges her.

Aksjonskomiteen mot gravlund og krematorium i Tennebekk mener Kanadaskogen er uegnet for utbygging til alle formål. Foto: Bård Bøe (arkiv)

Karl Morten Bårdsen På vegne av Aksjonskomiteen mot gravlund og krematorium i Tennebekk

I et leserinnlegg i BT 21. mai åpner Kristine Stokke Karlsøen den såreste debatten. Først og fremst vil vi si at vi har den dypeste medfølelse med en mor som må gravlegge sitt barn. Det er det vondeste som kan skje.

Deretter stiller Karlsøen mange gode spørsmål om hva som gjør en gravplass til et godt sted å bearbeide sorgen. Men til slutt blir vi tillagt meninger som vi er ganske så uenige i.

Vi kan allerede nå understreke at vi ikke ser på gravplasser som bossfyllinger der du «stuer bort ting en ikke vil ha». Det er vel ingen som mener noe sånt? Arbeidet vårt handler i hvert fall om noe helt annet.

Det kan være greit å innlede med at vi i Kanadaskogens venner og Aksjonskomiteen Nei til bygging av krematorium og 5800 gravplasser i sårbar natur i Kanadaskogen har kjent på sorgen, og vi har opplevd å miste våre nærmeste vi også. Vi kan selvfølgelig ikke ha en debatt om hvem som har opplevd mest sorg, men Karlsøen stiller spørsmålet om vi ikke har tenkt på at sorg også kan ramme oss. Vi har altså ikke bare tenkt på det, men vi har kjent på det.

Slik presenterte Akasia planane om krematorium i Tennebekk for noen år siden. Foto: Akasia / Bergen kommune

Arbeidet vårt handler om å stanse en gigantisk utbygging i sårbar natur. Vi kan ikke rasere hundre tusen kvadratmeter med skog i et område Bergen kommune selv har definert som «viktig biologisk mangfold». Vi ville vært imot utbygging uansett hva som skulle bygges her.

Det er altså ikke sånn at vi er motstandere av gravplasser og minnelunder. Men Kanadaskogen er et helt uegnet sted til utbygging uansett formål.

Samtidig er det også sånn at vi i aksjonskomiteen og Kanadaskogens venner ikke har mulighet, eller er i en posisjon, der vi kan peke ut andre steder der gravplasser kan anlegges. Det ville blitt useriøst, uakseptabelt og ville kastet oss inn i en konflikt med andre interesser som vi ikke har mulighet til å håndtere.

Det å ha urørt natur der du kan gå i fred er viktig for mange i bearbeidingen av sorg, mener aksjonskomiteen. Bildet viser turområdet ved Tennebekktjørna. Foto: Jan M. Lillebø

Det er en oppgave for våre folkevalgte. Det er der ansvaret ligger. Og derfor er vi også uendelig takknemlig for at våre politikere har vært så tydelige på at utbygging i Kanadaskogen ikke kan skje. Vi har en god dialog der.

Hva som er en god gravplass, og hvordan sorg bearbeides, er et vanskelig, tungt og personlig spørsmål. Men det må være lov å si at sorgbearbeiding ikke bare skjer på en gravplass. Nettopp det å ha en urørt natur, der du kan gå i fred og søke skogens ro, vil for mange være en måte å komme gjennom store sorger på.