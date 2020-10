Fullstendig overkjørt

Hva tror du skjer dersom du blir påkjørt i et overgangsfelt i Bergen, først av én bil, så av en bil i motsatt kjøreretning – og ingen vil innrømme å ha kjørt på deg?

Det er ingen tvil om at Shailesh Narawane ble påkjørt. Likevel ble saken henlagt av politiet. Foto: Alice Bratshaug

Debattinnlegg

Shailesh Narawane Nattland, Bergen

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Mest sannsynlig dør du. Jeg, derimot, slapp unna med brukket ryggrad, skader på indre organer, punkterte lunger, knust skulderblad og 15 knekte ribbebein.

Begge førerne slapp unna.

Politiet har ikke etterlyst vitner. Bergen kommune og Vegvesenet har ikke gjort noe for å forhindre at andre skal lide samme skjebne som meg på denne farlige veistrekningen.

Avisene har ikke skrevet noe om ulykken, bortsett fra en liten notis i BA den kvelden ulykken skjedde. Noen må visst dø for at det skal skje noe.

Jeg var så nære på.

fullscreen next Shailesh Narawane og familien har ført dagbok etter ulykken i februar 2019. 1 av 5 Alice Bratshaug

Den 27. februar i fjor, i 20.40-tiden, var jeg på vei hjem fra jobben som farmasøyt. Jeg gikk av bussen på Birkelundstoppen og ned til overgangsfeltet ved busslommen Birkelundsbakken nord.

Huset mitt ligger på andre siden av overgangsfeltet, og der ventet min kone, som også er farmasøyt, og våre to små barn.

Det hadde begynt å mørkne og det regnet, men jeg hadde reflekser på sekken og gikk sakte. Jeg så bilen komme nedover fra langt oppe i bakken. Jeg var nesten kommet fram på andre siden av overgangsfeltet, da jeg innså at bilen ikke kom til å stanse.

Jeg ble slengt tilbake i retningen jeg kom fra, og truffet av en bil i motgående retning. Det neste jeg husker, er at jeg ligger midt i overgangsfeltet, at jeg har ikke følelse i beina, men at alt annet brenner av smerte.

Likevel kjenner jeg regnet, og at det renner under meg.

Her er Shailesh Narawane tilbake i fotgjengerfeltet der ulykken skjedde. Slik han husker ulykken, var det en bil på toppen av bakken da han gikk ut i veien. Da han var på den femte streken og nesten over feltet, traff bilen ham. Foto: Alice Bratshaug

Da politiet og ambulansen omsider kom til stedet, hevdet den første sjåføren at jeg hadde sklidd og falt, og at skadene var forårsaket av dette. Også den andre sjåføren nektet for å ha truffet meg.

Politiet lot dem kjøre videre, og foretok ingen undersøkelser av bilene før flere dager etterpå. Om der fantes fysiske bevis, hadde alt regnet vekk innen den tid.

Meg snakket ikke politiet med før i slutten av april. Hele tiden mens jeg lå på Haukeland, tok jeg for gitt at politiet fulgte opp saken og gjorde de nødvendige undersøkelsene.

Så fikk jeg beskjed om at saken var henlagt. «Ord mot ord» var politiets forklaring.

Det er uomtvistelig at noen har kjørt på meg – om det mot formodning ikke var sjåførene som var på stedet, må det ha vært noen andre som hadde stukket av. Kanskje noen som leser dette nå.

Ingen andre enn den første sjåføren tviler på at jeg har blitt overkjørt. Likevel har ingen vitner blitt etterlyst, verken av politiet eller mediene.

Jeg forstår det ikke.

Hadde det samme skjedd dersom jeg hadde blitt drept av bilene? Er det ikke ille nok å bli liggende fem måneder på Haukeland, bli lam fra livet og ned, bli spastisk, ha sterke, brennende smerter i beina, måtte velge mellom å kjenne på smertene eller ta så sterke smertestillende at jeg sovner, og bruke timevis for å klare å gå på do fordi så mye innvendig er ødelagt?

Hadde vitner blitt etterlyst dersom det hadde vært et barn eller en kjent person som ble påkjørt?

Shailesh er nå delvis lam i beina og trener hardt hver dag. Her sammen med konen Rashmi. Foto: Alice Bratshaug

Hver dag ser jeg ut på veien og overgangsfeltet, der jeg tok mine siste skritt. Det ligger i en 50-sone, men de fleste kjører for fort, og mange bremser ikke for gående og syklende. Folk kjører som om ingen bor her.

For tre år siden ble en nabodame påkjørt på samme sted som meg. Hun er fortsatt preget av ulykken. Under en taxitur hjem fra Haukeland, innrømmet taxisjåføren å ha kjørt i 80 km i timen oppover bakken her.

Lenger nede i Birkelundsbakken er det et overgangsfelt fra Akasia Paradis barnehage og over til parkeringsplassen på andre siden av Birkelundsbakken. Min sønn går fremdeles i denne barnehagen. Også her kjører biler i altfor høy hastighet. Hver dag venter folk ved overgangsfeltet uten at biler stopper.

Det er bare et tidsspørsmål før neste alvorlige ulykke inntreffer.

Det har blitt opprettet en aksjonsgruppe for bedre veitrafikksikkerhet i Birkelundsbakken, men så langt har ingenting skjedd. Hvor mye kan det koste med et par fartsdumper, lyskryss, bedre belysning ved overgangsfeltene og bedre skilting?

Garantert mye mindre enn når noen blir liggende fem måneder på Haukeland, og deretter blir arbeidsufør.

Shailesh Narawane håper fortsatt at noe blir gjort med trafikksikkerheten rundt Birkelundstoppen i Bergen. Foto: Alice Bratshaug

Jeg ønsker sterkt å komme tilbake til jobb. Hodet mitt er det samme som før ulykken. Men resten av kroppen er så ødelagt.

Jeg bruker mye energi på å prøve å trene meg opp igjen, og jeg ønsker ikke å være til byrde verken for familien eller velferdsstaten. Men mye av energien min går med til å tenke på at ingen er stilt til ansvar, og at det ikke skjer noe med trafikksikkerheten i Birkelundsbakken.

Jeg har tenkt på om jeg burde aksjonere. Stille meg opp i rullestolen min, midt i overgangsfeltet der jeg ble påkjørt. Selv på høylys dag vil jeg risikere å bli påkjørt igjen. Kanskje det ville skjedd noe da.

BT har sett dokumenter fra politi, advokat og sykehus som i grove trekk bekrefter innsenderens historie.

Politiet svarer: Vi kan ikke med sikkerhet si hva som skjedde

Dette er en alvorlig ulykke, med tragisk utfall for Shailesh Narawane. Vi er samtidig lei oss for at han har en slik negativ opplevelse av politiets etterforskning.

Det er imidlertid slik at til tross for at politiet har gjennomført flere avhør av de siktede, innhentet trafikkdata fra telefon, tatt beslag i og undersøkt kjøretøyene teknisk og undersøkt fornærmedes klær opp mot fibrer sikret fra kjøretøyene, så har bevissituasjonen vært så uoversiktlig at bevisbildet samlet sett ikke gir tilstrekkelig sikkerhet for strafforfølgelse mot noen av de siktede i saken.

Saken har etter klage fra Shailesh Narawane også vært forelagt statsadvokatene i Hordaland. De har konkludert med at selv om Narawane har blitt påkjørt, er det ikke mulig å si med tilstrekkelig grad av sikkerhet hvordan dette har skjedd, og hvem og hva som har forårsaket det totale omfang av skader han ble påført.

Dywecke Gjermundrød, politiadvokat