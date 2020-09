Verdens mest legendariske debatt

Ord er langt mer enn kropp, uansett hva kommentatorer mener om det.

Republikaneren Richard Nixon (til venstre) og demokraten John F. Kennedy møttes til en serie debatter i 1960. Sistnevntes store TV-appell blir ofte trukket frem som en årsak til at han vant presidentvalget dette året, men dette er til en viss grad en myte, mener innsenderen. Foto: AP

Jens E. Kjeldsen Professor i medievitenskap , UiB

Donald Trump og Joe Biden skal møtes til valgkampens første fjernsynsdebatt, tirsdag 29. september.

Debatten kommer til å bli mer avgjørende enn noe annet så langt. Trump har avvist Biden som en dement «sleepy Joe» og som et verktøy for den radikale venstresiden. Hvis Biden i debatten opptrer våken og energisk og ikke ser ut som en radikal venstresosialist, mister Trumps mest brukte angrep sin kraft. Hvis Biden derimot fremstår litt langsom og forvirret, bekrefter det Trumps beskrivelse av han.

Dette sier naturligvis ingenting om politikken til de to kandidatene. Men som oftest snakker mediene ikke om politikk. Kandidatenes politikk kan man nemlig ikke se, den kan være vanskelig å forstå og er sjeldent særlig engasjerende. Hvordan kandidatene ser ut og klarer seg i angrep og forsvar, derimot, det kan vi alle følge med på – og det er spennende.

Derfor snakker mediene gjerne om presidentdebatter som om det kandidatene sier egentlig ikke betyr noe. I stedet snakker de om kropp og bilder.

Slik journalistikk trekker på en av de mest utbredte myter om retorikk og fjernsyn. I disse dager er det 60 år siden John F. Kennedy og Richard Nixon møttes til presidentdebatt. Debatten er historiens mest legendariske.

Igjen og igjen gjenfortelles den underlige lærdommen av det som skjedde den gangen: Dem som hørte debatten på radio, mente at Nixon vant, men dem som så den på fjernsyn mente at Kennedy vant.

Forklaringen er alltid at Kennedy hadde kameratekke og så langt mer velopplagt ut enn den eldre og usminkede Nixon, som angivelig virket usikker på TV. På fjernsynet, påstås det, er det ikke avgjørende hva du sier, men bare hvordan du ser ut. Fremføring er viktigere enn substans, fordi bildene har makt over ordene.

Selv Nixon var overbevist om dette. I sine erindringer, Six Crises (1962), beklager han at: «Jeg var for opptatt av hva jeg skulle si og for lite av hvordan jeg så ut […] en dårlig kameravinkel på fjernsynet kan ha mye større effekt på valgresultatet end en større feil i utformingen av en tale».

Men er det virkelig riktig? Slike hverdagsmyter er forlokkende, fordi de får oss til å tenke at dette er så utrolig, at man nesten skulle tro at det ikke er sant. Og som regel er det heller ikke sant. Antakelsen om at Kennedy vant i fjernsynet, men tapte i radioen bygger på tre kilder.

Den første var et essay av reporteren Ralph McGill som i avisen The Atlanta Constitution fortalte at han fikk en rekke mennesker til å lytte til debatten på radio, og angivelig mente de alle at Nixon vant. Antakelig var det høyst 15 personer, og vi ved intet om hvordan de var valgt ut, om de var republikanere eller demokrater.

Så, selv om McGills tekst kan være interessant som journalistikk, er den ubrukelig som vitenskapelig dokumentasjon.

Den andre undersøkelsen er en impresjonistisk reportasje i avisen New York Herald-Tribune, hvor reporteren Earl Mazo beretter hvordan han sammen med 11 guvernører og en del andre folk fulgte debatten på radio, mens de ventet på at fjernsynsbildene skulle komme frem.

De fleste, forteller Mazo, synes Nixon var best; men da «fjernsynets magiske lanterne» ble tent omtrent halvveis i debatten, endret holdningen seg, hevder Mazo: «Kennedy så skarpere ut, mer under kontroll, mere bestemt». Også her er bevisførselen anekdotisk.

Mazo rapporterer hva han tror han så og hørte, men det er verken systematikk i utvelgelse av deltakere (10 av guvernørene støttet for eksempel ikke Kennedy) eller i behandlingen av «resultatene». Også dette er personlige observasjoner uten noen generaliserende kraft.

Det eneste reelle studiet av debatten er en telefonundersøkelse utført av selskapet Sindlinger and Co. De intervjuet et par tusen personer og 178 av radiolytterne ble spurt hvem de mente vant. Langt de fleste av radiolytterne mente at Nixon vant, men en liten overvekt av fjernsynsseerne mente at Kennedy vant. Det synes jo å støtte myten om fjernsynets makt.

Vi kan likevel ikke stole på tallene. Å spørre 178 mennesker ut av mer enn 61 millioner radiolyttere er ikke nok til å generalisere. Det svarer til å spørre 15 personer i Norge om et politisk spørsmål i håp om å få nasjonens mening.

Dertil kommer at vi ikke vet hvordan lyttere og seere fordelte seg i landet, eller hvem som var Demokrater eller Republikanere. Var radiolytterne fra landlige strøk, hvor de fleste er Republikanere. Var seerne fra de store byer, hvor de fleste er Demokrater? Vi kan altså likevel ikke konkludere at Nixon vant på radio og Kennedy på fjernsyn.

Det er en grunn til at kandidatene sier ord, og ikke bare danser eller mimer politikken sin foran tilhørerne. Likevel lever myten om Kennedys debattseier på fjernsynet videre – uten noe godt bevis.

Selvfølgelig betyr det noe hvordan politikere ser ut, hvordan de taler og opptrer, men like selvfølgelig har ordene de sier betydning. Kommentatorer uttrykker jo heller ikke sine argumenter gjennom dans eller kroppsbevegelser. Likevel faller de samme kommentatorene konstant for fristelsen til å trekke denne myten opp av hatten, så alle måper i vantro overraskelse, når de selvsikkert slår fast med sine ord at kropp er alt og ord er ingenting.

