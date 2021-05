Politikerne må våkne før Bergen blir en folketom betongjungel

For å skape et levende sentrum må kommunen stille krav til utleielokaler på bakkeplan.

Jonsvollskvartalet, der blant annet Sparebanken Vest holder til, er kanskje det mest grelle eksempel på at utbyggers krav prioriteres over ønsket om et levende sentrum, skriver innsenderen. Foto: Odd E. Nerbø (arkiv)

Vidar Kvamme Bergen

Det har i det siste vært heftig debattert rundt sentrumsdøden av butikker og hva som må og bør gjøres med det. På kommentarplass i Bergens Tidende blir det poengtert at et sentrum alltid vil være i endring, og er noe vi må akseptere og leve med.

Slik jeg tenker, vil markedet for mindre butikker, restauranter eller andre aktiviteter i sentrum være selvregulerende ut fra tilbud og etterspørsel. Tilbud og etterspørsel gjelder også tilgang til lokaler i sentrum, og dette er kjernen i mitt innlegg.

Et levende sentrum krever at lokaler er tilgjengelig i sentrum. Helst med en sentral beliggenhet og til en akseptabel pris i forhold til andre lokaler utenfor sentrum. For å ha denne tilgangen i sentrum krever det at det er nok lokaler tilgjengelig slik at ikke prisene drives oppover.

En kjapp spasertur i sentrum avslører dessverre en gjennomgående trend: Det er en tendens blant nye, større bygg i sentrum om at utbyggers krav prioriteres over ønske om et levende sentrum. Ta nybygget Jonsvollskvartalet, hvor blant annet Sparebanken Vest holder til, som kanskje det mest grelle eksempel på dette.

Her er det brukt masse ressurser på å opparbeide åpne plasser, gågate og utearealer rundt bygget uten at det er noen utleielokaler tilgjengelige i bygget på bakkeplan. Til alt overmål lyser en tom kantine mot deg innenfor glassvinduene. Hadde kommunen stilt krav her om tilgang til utleielokaler på bakkeplan, kunne dette vært et område med restauranter, uteservering og nisjebutikker.

I stedet er det øde gater og tomme bygg som møter deg.

Jeg vil utfordre kommunens politikere til å svare på hva de har tenkt å gjøre med nye utbygginger og større rehabiliteringer når det gjelder krav til utleielokaler på bakkeplan. Kanskje rådhuset og det nye fylkesbygget er fine bygg å starte med?