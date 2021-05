Uansvarlig oppfordring til å «kline i buskene»

Jeg er overrasket over at en lærer kan skrive noe sånt.

Sånn så det ut i Nygårdsparken klokken 22.15 den første kvelden i mai. Foto: Tor Høvik (arkiv)

Kari Johannesen Laksevåg

Elin Sebjørnsen hadde et debattinnlegg i BT 4. mai der hun oppfordret ungdommen til å møtes i gjenger, kline i busker og kose seg i parkene.

Da jeg leste innlegget, var min første tanke: «Nå må Charter-Svein ta seg en pause». Så leste jeg hvem som hadde skrevet dette, og da ble jeg mildt sagt svært overrasket.

En lærer burde ha mer kunnskap om smittevernregler etter 14 måneder med pandemi. Utallige ganger har vi fått regler av FHI og Helsedirektoratet som er til for å følges!

Det virker som om Sebjørnsen tror at reglene er laget for å gjøre livet surt for ungdommen og frata dem alle gleder. Torsdag var det en dobling av positive tester etter helgens fester. I Rogaland har 58 russ testet positivt etter å ha vært samlet i russebusser. Smittevernlegen snakker om eksplosiv smitte.

Disse russene bor jo ikke alene. De bor med familien sin. Og den største smittespredningen skjer i hjemmet. De smitter foreldrene sine, som tar med seg smitte på jobb. Og da risikerer man å smitte folk som er i risikogrupper også.

Jeg mener at den holdningen Sebjørnsen viser, er helt uakseptabel! Alle ønsker en annen tilværelse enn den vi har hatt siden 12. mars 2020. Men vi lytter til dem som er eksperter på smittevern og følger deres råd, selv om alle vil leve slik vi gjorde før.

Jeg er selv pedagog og har jobbet i over 30 år. Jeg prøver å tenke på at jeg er en rollemodell i alt det jeg gjør og sier i jobben min. Det er et stort ansvar å ha. Og det krever refleksjon og varsomhet hver dag. Jeg er veldig forbauset over at slike synspunkter kommer fra en lærer.