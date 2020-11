Hovmod, latskap og grådighet fra biskopen?

Pengene som brukes på Den norske kirke, lar seg lett forsvare.

Biskop Halvor Nordhaug reagerer på beskyldningene om at han er skyldig i tre dødssynder når han reagerer på Frps foreslåtte kutt til Den norske kirke. Foto: Rune Nielsen (arkiv)

Halvor Nordhaug Biskop i Bjørgvin

Fremskrittspartiets stortingsrepresentant, Silje Hjemdal, har i BT 26. november et innlegg med overskriften «Hovmod, latskap og grådighet fra biskopen i Bjørgvin».

Disse heftige skjellsordene er en reaksjon på mitt innlegg fra 23. november hvor jeg spør: «Vil Frp kveste folkekirken?». Bakgrunnen for dette spørsmålet, som jeg selv innrømmer er «lett provoserende», er at Frp foreslår å kutte bevilgningen til Den norske kirke med hele 10 prosent (220 millioner kroner) i sitt alternative statsbudsjett.

Jeg vil anta at også andre virksomheter, som i likhet med Den norske kirke i all hovedsak baserer sin virksomhet på offentlige midler, ville reagere tilsvarende på et slikt øksehogg.

Silje Hjemdal viser til at Frp i sitt program vil fjerne hele tilskuddsordningen for trossamfunn. Dette er jeg selvsagt kjent med. Men vi har nå engang en historie der prestetjenesten i Den norske kirke inntil 2017 var en del av statsforvaltningen.

Selv om den tiden nå er over, har staten ifølge Grunnloven fortsatt et ansvar: «Den norske kirke, en evangelisk-luthersk kirke, forblir Norges folkekirke og understøttes som sådan av staten.» (§ 16). I denne paragrafen står det videre at alle tros- og livssynssamfunn skal «understøttes på lik linje».

I BT torsdag slo Silje Hjemdal (Frp) hardt tilbake mot biskopens anklage om kvesting av folkekirken. Foto: Faksimile, BT 26. november

Jeg er enig med Hjemdal i at fotfolket og menighetene i Den norske kirke bør bidra mer til driften av eget arbeid, slik at vi kan nå enda flere med vårt budskap og våre tjenester. Derfor utfordrer jeg i alle mine bispevisitaser menighetene til å styrke sin givertjeneste. Den er de fleste steder altfor lav. Her kan vi la oss inspirere av frikirkene, der medlemmene i langt større grad bidrar med egne midler.

Kirken er som kjent et gammelt hus som står om enn tårnene faller. Menighetene kan leve også uten støtte fra stat og kommune. Men hvis kirkens omfattende virksomhet skal føres videre på dagens nivå, vil vi i overskuelig fremtid være avhengig av fortsatt støtte fra det offentlige. FrP ønsker det annerledes. Det har de full rett til. Men det er svært uheldig å avvikle denne støtten i form av en langsom kvelning før en alternativ finansiering – for eksempel i form av medlemsavgift – ikke engang er utredet og langt mindre vedtatt.

Jeg mener det er helt legitimt å kalle dette for en kvesting av folkekirken, uten å bli møtt med beskyldninger om «hovmod, latskap og grådighet».

Silje Hjemdal bygger for øvrig delvis sin informasjon på faktiske feil. Hun påstår at Den norske kirke «forvalter enorme verdier, blant annet gjennom eiendom». Jeg skulle ønske hun hadde rett. Men slik er det ikke.

Hjemdal tenker nok her på prestegårder med tilhørende skog og jordbruksareal, og noen andre eiendommer som alle eies av Opplysningsvesenets fond. Dette fondets midler forvaltes nå av Stortinget, og Den norske kirke har ikke adgang til å benytte midler herfra til prestetjenesten og andre formål som dekkes av statsbudsjettet.

Hva angår kirkebyggene, så eies disse av de lokale menighetene.

Verken presteboliger eller kirker er eiendommer som Den norske kirke kan forvalte som man vil, skriver biskop Nordhaug. Dette er presteboligen i Aurland. Foto: Rune Sævig

De er neppe egnet som salgsobjekter, og vil uansett ikke innbringe «enorme verdier». Hjemdal påstår videre at med dagens ordning finansierer medlemmene i Den norske kirke også andre trossamfunn, som for eksempel Jehovas vitner og muslimske trossamfunn. Denne oppfatningen – som for øvrig også Unge Høyres leder, Ola Svenneby, nylig har brakt videre – er ikke riktig.

Støtten fra det offentlige er å betrakte som medlemmenes bidrag til sitt eget trossamfunn, regnet ut etter medlemstallet, og samlet inn via skatteseddelen. Det er bare de som ikke er medlem av noe tros- og livssynssamfunn, som gjennom skatten støtter noe de ikke selv er med i. Det gjør vi jo ellers alle når vi gjennom skatten bidrar til eksempelvis kulturtilbud og idrettslag der vi ikke selv deltar.

I dag ønsker flertallet på Stortinget å aktivt støtte alle landets tros- og livssynssamfunn. Det er jeg glad for. Disse pengene utgjør en svært liten del av den offentlige pengebruken, og lar seg lett forsvare som kloke investeringer i menneskers hverdagsliv og i gode lokalsamfunn.