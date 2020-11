Skot frå hofta, Kihl – og skivebom

Den påstanden må du lenger inn i by’n med.

Å gje Sp skulda for kommune- og fylkesreforma, er å rette bakar for smed, meiner Aleksander Øren Heen. Her under valkampen i fjor. Foto: Fred Ivar Utsi Klemetsen (arkiv)

Aleksander Øren Heen Gruppeleiar for Sp i fylkestinget

Jens Kihl framsett påstanden om at Senterpartiet sentraliserer Vestland. Påstanden vert underbygd med ei rekke saker, fleire som ikkje er avgjort og fleire han lausleg tolkar utfallet frå.

Men han skal ha takk for at eg får høve til å klargjere eit par ting, så får det vere opp til folk å vurdere om politikken vår fører til sentralisering eller ei.

Eg vel å ta tak i den vidaregåande skulen først. Då me starta budsjettarbeidet tidlegare i haust, var behovet for innsparingar vel 80 millionar innan opplæring. No står me att med 20, der noko skal takast på redusert linjetilbod. Noko som heng saman med at det vert færre elevar.

Sidan Kihl er oppteken av Nordfjord, slik som oss, er det slik at det no ligg 89 fleire skuleplassar enn det er elevar i regionen blant dei som skal ta til på vidaregåande.

Eg hadde forstått at Kihl hadde meint me hadde sentralisert dersom talet var motsett, for då hadde nokon vore nøydd til å flytte for å gå på skule. Men slik er det ikkje. Elles vil behandlinga av saka i opplæringsutvalet syne at utfallet vert heilt annleis enn framlegget frå rådmann.

Aleksander Øren Heen er gruppeleiar for Senterpartiet i Vestland fylkesting. Foto: Oddleiv Apneseth (arkiv)

Vidare kjem fylkessamanslåinga som neste argument for påstanden. Her skal eg gje Kihl rett. Men å gje Sp skulda for kommune- og fylkesreforma er å rette bakar for smed. Dei får ta skulda – og ansvaret – dei som kjempa den igjennom i Stortinget.

Men ein ting skal BT ha. Dei har lese Senterpartiet sitt nye stortingsvalprogram, elles ikkje vedteke, men god lesnad er det. Om Kihl tykte det var uklårt at Sp vil «oppheve sammenslåinger vedtatt i perioden 2013–2021 dersom kommuner og/eller fylker selv ønsker det», kunne han jo for eksempel teke ein telefon til underteikna, som sit i programkomiteen.

For oss i Sp eksisterer framleis Sogn og Fjordane. Og Hordaland, Telemark, Buskerud, Akershus, Østfold, Oppland, Hedmark, Vestfold, Finnmark og Troms. Dei er valkretsar til neste års Stortingsval, nedfelt i grunnlova til og med.

Men eg skal ta deg på ordet: Programmet skal strammast opp. Men påstanden om at Sp sentraliserer Vestland, den må du lenger inn i by’n med.