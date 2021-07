Null meter avstand

Orda «å glede seg» har fått ei heilt ny tyding for meg.

Veslebroren til Olena Jordal gler seg til meter-regelen er borte. Då kan han ha vener på besøk som før. Foto: PowerUp / Shutterstock / NTB

Olena Jordal Alver

Før eg starta på denne teksten, spurte eg familien min om dei ville gå tilbake til slik det var før pandemien. Dei var alle ganske einig om at det ville dei. Kvifor vil dei det då?

Eg veit at livet dei hadde før korona var ganske stressande. Å måtte køyre på barna sine til alle slags aktivitetar kvar einaste dag i veka, i tillegg til å jobbe frå grytidleg om morgonen til å kome heim klokka 16.00, og heile huset er bomba. Det hadde ikkje eg gått tilbake til.

Har korona lært oss noko viktig? Er det årsaka til at familien min vil gå tilbake til slik det var før?

Olena Jordal (15) trur ikkje alt vert som før – men ho gler seg. Foto: Privat

Korona har ikkje berre bidrege til dårlege ting. Heimeskule var jo litt herleg. Trengde ikkje tenkje på kva ein skulle gå med om morgonen. Hadde nesten alltid god frukost også. Det var god tid til å gjere ting eg vanlegvis ikkje har tid til.

Eg gjekk mykje på tur. Dei som kjenner meg veit at eg hatar tur, så det seier litt. Ja, eg fekk plutseleg mykje tid, men det var jo veldig keisamt òg. På eit tidspunkt vart eg med mamma på butikken, berre for å sitje i bilen sjølvsagt. Eg kunne jo ikkje vere med inn.

Når eg sit og skriv, tenkjer eg på veslebroren min. Han har ikkje hatt sitt eige rom under pandemien. Det måtte me raskt gjere om til eit heimekontor for pappa. Heimekontor er det framleis.

Veslebroren min gleder seg til korona tar slutt, noko eg verkeleg skjønner. Då kan han leike på sitt eige rom og ha besøk av venar etter skulen, utan å tenkje på at dei må vere stille fordi pappa jobbar. Då kan han også bruke heile leikeplassen på skulen. Når pandemien er over, kan han vere der han vil, og det vert null meter avstand.

Verbet «å glede seg» har fått ei heilt ny tyding for meg. No meiner eg det faktisk. Det skjer så lite for tida at når det faktisk er noko som skjer, kan eg ikkje vente. Verbet høyrer også med i ein slags tvangstanke. Ein tør ikkje heilt å glede seg til noko, for ein er redd for at det ikkje vert noko av.

Konfirmasjonen min vart utsett med fleire månadar. Me fekk ikkje servert mat på 10. klasseavslutninga og fleire av korpskonkurransane me skulle vere med på vart avlyst berre ei veke før.

Eksamen vart avlyst. Noko eg på ein måte hadde gledd meg til. Ja, å bli ferdig med. Fleire veker hadde gått til å psyke seg opp, så rett før fekk eg beskjed om at det ikkje vart noko av. Ein sitt igjen med ein slags tomheitskjensle. Eg går no rundt og er redd for å bruke ein del av språket mitt på grunn av korona.

Pandemien har lært meg korleis ein må setje pris på ting. Ingen i familien min har vore ramma av korona. Noko eg er veldig glad for. Familien min og meg fekk tid til å vere saman.

Det var ingenting me skulle, medan rett før eg fekk standpunktkarakterane mine hadde eg ikkje tid til å gjere noko anna enn skule. Alltid ei oppgåve som skulle leverast eller ein prøve som måtte øvast til. Stressnivået vart høgare og høgare, noko som fekk meg til å tenkje tilbake på heimeskule då me hadde tid til å gjere ting saman.

Heilt ærleg trur eg ikkje ting kjem til å bli «normalt» igjen. Me alle veks. Eg er ikkje den same personen eg var for over eit år sidan. Eg har blitt eldre, klokare – om det er lov å seie. Til neste år skal eg byrje på vidaregåande, så kvardagen min kjem til å bli heilt endra. Slik er det nok for andre også. Korona er jo ikkje einaste grunnen til at samfunnet er i endring.

Det er vanskeleg å sei korleis framtida vil bli, men det me veit er at tida me har vore i har lært oss mykje. Korleis ein skal setje pris på tid, familie og sånne vanlege ting, som klemmar – og å kunne gå kvar du vil.

Kven veit korleis framtida vert? Dei glade 20-åra kom jo rett etter spanskesjuka, og historia har ein tendens til å gjenta seg.