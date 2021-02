Lettelser nå øker risikoen for ny smitteøkning

Vi må ikke gjøre samme feilen som i november.

De neste månedene blir avgjørende, mener innsenderne. Illustrasjon: Shutterstock / NTB

Gunnar Kvåle, professor emeritus i internasjonal helse, Bergen; Dag Svanæs, professor i informatikk, NTNU, Trondheim; Torgrim Log, professor i sikkerhetsfag, Høgskolen på Vestlandet; Audun Helge Nerland, professor i mikrobiologi og immunologi, Universitetet i Bergen

Publisert Publisert Nå nettopp

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Flere leger går ut i Bergens Tidende med et budskap om at det ikke er nødvendig å være ekstra føre var mot ny smitteøkning i Bergen, selv med de nye muterte virusvariantene i omløp.

Det advares mot å «styre etter andre ting enn smittetall om det dukker opp nye virusvarianter eller ikke». De mener at så lenge smittetallene er relativt lave, kan det stilles spørsmål til om det er «nødvendig å endre strategi for å stagge pandemien».

Les også Innlegget Kvåle og Nerland svarer på: – Trenger vi å stenge ned på grunn av mutanter?

Vi mener at dette utspillet gir uheldige signal til Bergens befolkning og politikere nå. Siste ukesrapport fra Bergen kommune viser at av de 72 sekvenserte i uke 6 var 31,9 prosent av en mutert type (15 av den sørafrikanske og 7 av den britiske typen). Inntil 18. februar, er det i Bergen total meldt om 45 tilfeller med sørafrikansk og 32 med britisk variant.

Smittetallene er heller ikke spesielt lave. Siste 14 dager frem til 18. februar, var det 54 tilfeller pr. 100.000 av befolkningen, svarende til mer enn det dobbelte av det som for ikke lenge siden ble kalt rødt nivå av Folkehelseinstituttet.

Smittetrenden var stigende da Bergen stengte ned fra 7. februar. Stengningen kan ha medvirket til et noe mer stabilt smittenivå de siste dagene.

Professor ved avdeling for biostatistikk på Universitetet i Oslo, Arnoldo Frigessi, medlem av, Folkehelseinstituttet modelleringsgruppe, gir i VG uttrykk for en lang mer alvorlig og advarende holdning, i forhold til hva som kan skje om de nye virusvariantene ikke raskt blir slått ned.

Rask smittesporing og god oppfølging er enda viktigere når muterte varianter etter hvert ser ut til å utgjøre en stadig større del av de nye smittetilfellene. Ved lave smittetall er dette mulig, men som Frigessi påpeker, kan dette bli vanskelig om smittetallene stiger. Han advarer sterkt mot en forventet smitteøkning når nye varianter blir dominerende.

Smittetoppen i Bergen i september ble slått ned til et enda lavere nivå enn smittetallene de siste to ukene. Men da ble tiltakene lettet så raskt at Bergen i november ble området med det høyeste smittenivået i landet.

Med mer smittsomme smittevarianter i omløp i byen, er det mer risikabelt å gjøre samme feilen nå. Det kan da bli atskillig vanskeligere enn i november-desember å slå ned smitten med et vellykket resultat.

Mutantsmitten spredte seg raskt i Ulvik, også blant unge. Det viser hvor lett situasjonen kan komme ut av kontroll, mener innsenderne. Foto: Marita Aarekol (arkiv)

Det viktigste nå er å holde smittetallene så lave som overhodet mulig slik at spredningen også av muterte varianter går mot null. Selv i et land med så høye smittetall som Sverige argumenterer en gruppe på 29 forskere for å slå ned smitten.

Ved å holde fast på en strategi for å slå ned og holde nede epidemien, har vi i Bergen og Norge gode muligheter til å nå like lave smittetall som sist sommer.

I en fersk video advarer assisterende Espen Rostrup Nakstad sterkt mot å åpne opp for raskt nå, og sier at de neste par månedene kan bli de vanskeligste vi har hatt i denne pandemien.

Det er viktig ikke å miste kontrollen over smittesituasjonen nå, før også yngre aldersgrupper er vaksinert. Det som skjedde i Ulvik viser hvor lett situasjonen kan komme ut av kontroll og føre til mange alvorlig syke, også blant relativt unge.