Effekten av dagens klimapolitikk er langt mindre enn mange tror, ifølge Bjørn Lomborg.

Bjørn Lomborg Leder av Copenhagen Consensus Center

Verden over gjør politikere seg særlig umake for å love fantastisk dyr klimapolitikk. USAs president Joe Biden har lovet å bruke 500 milliarder dollar i året på klimaet – omtrent 13 prosent av alt som kommer inn i skattekassen. EU vil bruke 25 prosent av sitt budsjett på klimaet.

De fleste rike land lover nå å bli karbonnøytrale innen midten av århundret. Sjokkerende nok er det kun ett land som har foretatt et seriøst, uavhengig overslag over hva dette kommer til å koste: New Zealand fant at dersom man ser optimistisk på det, kommer det til å koste 16 prosent av landets BNP innen den tid, noe som tilsvarer hele New Zealands nåværende budsjett.

De tilsvarende kostnadene for EU og USA vil være over 5000 milliarder dollar. Hvert eneste år. Det er mer enn hele USAs nasjonalbudsjett, eller mer enn EU-landene bruker på tvers av alle budsjetter for utdannelse, fritid, boliger, miljøet, politiet, rettssystemet, forsvaret og helsesektoren.

Joe Biden lover å bruke 500 milliarder i året på klimaet. Halvparten av amerikanerne vil ikke engang bruke 24 dollar, skriver Bjørn Lomberg. Foto: Evan Vucci / AP

Vi får stadig høre at fornybar energi blir billigere, og at en overgang til grønn energi vil gjøre oss rikere. Men dette enkle argumentet holder ikke vann i virkeligheten. På visse steder gir solcellepaneler billigere energi midt på dagen, men om natten er prisen astronomisk.

Derfor ser man over hele Europa at jo høyere andelen av vind- og solenergi er, desto høyere er prisen på elektrisitet pr. husstand. Tyske forbrukere måtte betale 31 milliarder euro i fjor for å understøtte den angivelig billigere grønne energien. FNs klimapanel fant at samtlige 128 analyserte klimapolitikker gjorde oss fattigere.

Det sier mye at nestformannen for EU-kommisjonen, Frans Timmermans, nylig erkjente at klimapolitikken ville bli så dyr at det ville være et «spørsmål om industriens overlevelse», uten enorme summer i beskyttende grensebeskatning.

Klimaendringene er et virkelig, menneskeskapt problem. Men effektene av dem er mindre enn man skulle tro når man lytter til åndeløse rapporter om klimaet. FNs klimapanel finner at dersom vi ikke gjør noe, vil den samlede innvirkningen på klimaet i 2070-årene svare til en reduksjon i inntekt på 0,2–2 prosent. Med tanke på at hver av oss forventes å være 363 prosent rikere, betyr klimaendringene at vi «kun» blir 356 prosent rikere. Det er selvfølgelig et problem, men det er likevel ikke verdens ende.

Nestformannen for EU-kommisjonen, Frans Timmermans, frykter at klimatiltak kan ta knekken på europeisk industri. Foto: NTB

Klimapolitikken kan ende med å være mer til skade enn til hjelp med sin voldsomme begrensning av veksten. Omfattende forskning viser at for rike land betyr hemmet vekst større risiko for protester og politiske sammenbrudd. Dette bør ikke overraske noen.

Hvis du lever i en blomstrende økonomi, vet at du og dine barn blir bedre stilt i kommende år. Derfor er du mer tilbøyelig til å akseptere nåtiden. Hvis det nesten ikke er noen vekst, blir verden et nullsumspill.

Bedre forhold for andre betyr sannsynligvis forringede forhold for deg, noe som resulterer i et tap av sosialt samhold og tillit til en positiv fremtid. De gule vestenes demonstrasjoner mot grønne avgifter, som har plaget Frankrike siden 2018, kan bli et permanent fenomen i mange eller i de fleste rike samfunn.

Likevel fokuserer politikerne på stadig sterkere klimapolitikk, som hemmer og kanskje til og med utsletter vekst over de neste tiår. Dette vil glede noen få jobbsikre akademikere, som fra sine behagelige elfenbenstårn anbefaler redusert vekst for klimaets skyld, men for alminnelige mennesker ville det føre til tragiske resultater som stagnasjon, stridigheter og konflikt.

Demonstrasjoner som dem til «De gule vestene» i Frankrike kan bli et permanent fenomen i rike samfunn, mener Bjørn Lomborg. Foto: NTB

De fleste velgere er ikke villige til å betale for denne overdådige klimapolitikken. Mens Biden foreslår å bruke et beløp som tilsvarer 1500 dollar pr. amerikaner i året, viste en nylig spørreundersøkelse fra Washington Post at over halvparten av befolkningen ikke engang var villige til å betale 24 dollar.

Dessuten har denne politikken ikke den store virkningen. Dersom alle OECD-landene kuttet CO₂-utslippene sine til null i morgen og for resten av århundret, ville mangelen på energi være katastrofal for samfunnene. Men dersom man kjører det gjennom FNs standard klimamodell, ville denne innsatsen resultere i en nesten umerkelig reduksjon i temperaturen, på 0,4 grader i 2100.

Det skyldes at over tre fjerdedeler av de globale utslippene resten av dette århundret vil kommer fra Asia, Afrika og Latin-Amerika. Disse landene er fast bestemt på å løfte befolkningen sin ut av fattigdom og sikre en bred utvikling som bruker mye energi – mest fra billige, fossile brennstoff.

Klimapolitikken har de siste 30 årene levert høye priser og stigende utslipp. De eneste pålitelige metodene for å kutte utslipp har vært økonomisk nedgang og koronanedstenginger, som begge er lite tiltalende. Forventningen om at land skal slutte å bruke billig energi, kommer vi ingen vei med. Vi har bruk for innovasjon.

På 1950-tallet var det tidvis mindre enn et kvartals sikt i Los Angeles. Innovasjon, ikke politikk, løftet byen ut av krisen, skriver Bjørn Lomborg. Bildet er fra 1948. Foto: AP/NTB

Ta for eksempel den fryktelige luftforurensingen i Los Angeles i 1950-årene. Den ble ikke avhjulpet ved naivt å be folk om å slutte å kjøre bil. I stedet ble den avhjulpet av innovasjon – katalysatoren ga folk mulighet til å kjøre lengre, mens de forurenset mindre. Vi må investere i forskning og utvikling for å gjøre grønn energi mye billigere – fra bedre sol- og vindenergi og batterier, til billigere fisjon, fusjon og CO₂-lagring.

Den vestlige verdens metode, med å bruke tusenvis av milliarder på enorme og forhastede reduksjoner i utslipp, er verken bærekraftig eller effektiv.

I steder bør vi bruke titall milliarder på å innovere prisen på grønn energi ned under fossile brennstoffer. Det er mye mer effektivt og realistisk, og vil få alle til å være med på skiftet.