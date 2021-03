Fire grunner til at unge velger bort religion

«Hæ? Har DU blitt kristen?» sa folk til meg. Hvorfor er det så rart for mange?

Etter å ha vært med på innspillingen av episoden «Ung & tro» i serien «Ekte» på TV 2, har jeg tenkt mye på spørsmålet: Hvorfor blir det stadig færre religiøse ungdommer i Norge? Jeg tror det i hovedsak er fire grunner til dette:

1 Det er en utbredt forestilling at naturvitenskap og religion utelukker hverandre Vitenskapen kan hjelpe oss til å forstå hvor ufattelig skaperverket er, mener innsenderen. Foto: NTB (arkiv) Da jeg som 17-åring fortalte i klassen at jeg hadde blitt kristen, var en av de første reaksjonene: «Hæ? Har DU blitt kristen? Du er jo sånn naturfagstype! Hvordan kan du tro på Gud?» Dette gjenspeiler en tanke mange har: Det å være religiøs er gammeldags, man er følelsesstyrt, godtroende og anerkjenner ikke naturvitenskapen – man må gå på kompromiss med fornuften. Med en slik forestilling skjønner jeg godt at unge ikke vil gå inn i en tro. Det ville bokstavelig talt være å gå «hodeløst» inn i det! For meg ble denne opplevelsen motiverende og en kilde til selvransakelse: Var det vitenskapelig grunnlag for troen min? Jeg fant at ikke bare var det mange religiøse blant vitenskapsfolk, men at med blant annet oppdagelser som Big bang og den utrolige finjusteringen for liv, har vitenskapen nettopp bidratt med to gode grunner for Guds eksistens: Vitenskapen kan altså hjelpe oss til å forstå hvor ufattelig skaperverket er. Dermed utelukker ikke religion og vitenskap hverandre, men de utfyller hverandre.

2 Man er travel og har det bra «Jeg var opptatt av fotball og opplevde ikke behovet for Gud», skriver Thor Haavik. Foto: Ørn E. Borgen, NTB Jeg løp gjennom livet med blikket festet på fotball som det store, og siden livet var bra, så opplevde jeg ikke behovet for Gud. Det var fjernt å skulle bruke tid på noe slikt, for hva skulle jeg med det? Senere hørte jeg en prest si: «Det må nesten en krise til for at nordmenn skal vende blikket opp.» Jeg vet ikke om det stemmer, men for meg var det nettopp en krise som fikk meg til å tenke og søke oppover. Det er interessant at det gjerne er i land man ikke har det så godt, at folk er mest religiøse. Det at vi har det så bra, ser ut til å hindre mange unge i å tenke over Gud og å søke en tro.

3 Man er redd for hva andre skal tenke Guro Halleraker er programleder for serien «Ekte». Foto: TV 2 Programleder Guro Halleraker konkluderer «Ekte»-episoden med å si: «Vi snakker ikke om hva vi tror, fordi vi er redd for hva folk skal tro om oss.» Jeg tror hun har helt rett. Det er mye stereotypier og fordommer i samfunnet. Derfor havner man fort i en posisjon der man må forsvare at man verken er kjedelig, kvinneundertrykker, hjernevasket eller naiv og dum (jf. punkt 1), dersom man aktivt står for et religiøst standpunkt. Frykten for hva andre vil tenke om seg, tror jeg hindrer mange unge (og for den del også voksne) i å ha ærlige samtaler og refleksjoner rundt eget livssyn. Valget om tro blir for mange bare en avgjørelse om at man ikke vil forbindes med det andre tenker at en troende mener og er. Da jeg i 2019 kom over at det var mindre sjanse for å få jobb dersom man nevnte kristent, frivillig engasjement i søknaden, fikk jeg en støkk. Det var med tristhet jeg innså at de negative sakene som blir løftet frem i nyhetsbildet fra religiøse settinger, også har skapt skepsis til den enkelte troende person. Her trenger vi som trossamfunn å komme på banen igjen med de gode historiene som vi vet at fellesskapene våre er fulle av. Dersom alt man skrev om håndball, var alle som ble skadet i knær, skuldre og ankler, så ville det fort bli færre håndballspillere. Men heldigvis vet vi at det er mye mer til håndball enn bare det. Slik er det også med troen og det religiøse fellesskapet. Den generelle opplevelsen er for det store flertall veldig god, og det gjør at man f.eks. ser en sammenheng mellom å leve lenger og å score høyere på lykke dersom man er aktiv i et religiøst fellesskap, kontra å ikke være en del av noe slikt. For min egen del har trosdimensjonen tilført livet en stor rikdom som jeg håper at ikke noen går glipp av fordi de er redd for hva andre vil tenke om dem.

4 Mange mener vi ikke kan vite svarene på livets store spørsmål Dagfinn Lyngbø snakker om livets store spørsmål og om hvor umulig det er å svare på dem. Foto: Marita Aarekol (arkiv) Dagfinn Lyngbø er morsom når han i showet «Stereo» sier at han bare lar være å tenke på de store spørsmålene, for han «vetsje» svaret, og når de kommer, så holder han seg bare for ørene og sier: «Lalalalala. Jeg har lyst på en bolle.» Det at vi ikke med absolutt sikkerhet kan vite svaret på livets store spørsmål, gjør at en del ser på det som meningsløst å bruke tid på og reflektere over. Her er det viktig å minne om at det i rettssaker også sjelden er absolutt sikkerhet om tiltaltes skyld, men man kan likevel dømmes når bevisene er gode nok til å gi en dom. Slik er det også mulig å våge å hevde noen svar på livets store spørsmål, selv om man ikke absolutt kan bevise dem. For det er vel ikke utenkelig at om Gud finnes, så kan han ha åpenbart diverse svar og sannheter til oss? Det er noe som er vel verdt å undersøke og reflektere over.