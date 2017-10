Sånt skal ikke skje i TV 2. Her er det skjedd en feil og det beklager vi.

Pål Hofstad Thorsen reagerer på et innslag under Sportsnyhetene onsdag. I den forbindelse vil vi gjøre det klart at TV 2 ikke synes det er greit å bruke uttrykk av typen «løper som en jente». Bildene av Eden Hazard og Raheem Sterlings egen sammenligning med en T-rex fikk oss til å le. Språkbruken i det tilfellet byråden påpeker var platt, upassende og nedsettende. Sånt skal ikke skje i TV 2. Her er det skjedd en feil og det beklager vi.

Når det gjelder kjønnsbalansen i TV 2 Sporten, som du også viser til, er den ikke ideell. Men kvinneandelen er økende. I dag er 20 prosent av de fast ansatte på Sporten kvinner, langt mer enn da jeg begynte der for snart ti år siden. Og sist jeg sjekket var tilsvarende tall for sportsredaksjonene i VG rundt 15 og BT rundt 16 prosent. Under sykkel-VM i september var begge våre programledere og en av ekspertene kvinner. Og vi sendte alle kvinnerittene live på TV 2 – for første gang i historien.

Under fotball-EM i sommer var begge våre eksperter kvinner, i tillegg til vår kvinnelige programleder. Det samme er tilfellet når vi viser håndball-VM i desember. Vi har fått velfortjent tyn for det lave antallet kvinner i Premier League-flatene våre. Men denne sesongen har vi faktisk engasjert tre nye kvinnelige profiler.

Uansett, takk for at bryr deg om TV 2 Sporten. Det setter vi faktisk veldig pris på!