Idar Mos elbuss-alternativ – og i det heile elektrifisering av bilparken – har store energi- og miljøkostnader.

Idar Mo hevda i BT 6. oktober at lyntog og hydrogendrivne snøggbåtar er mykje mindre energieffektive enn elbussar, og at me difor må satsa på elbussar i staden for snøggbåtar og jernbane. Det vil også bidra til at vår reine vasskraft heller blir brukt internasjonalt til å erstatta kolkraft.

Men på banenor.no les eg at norske tog sitt energiforbruk i 2016 i snitt var 0,12-0,22 kWh/personkm (pr. kilometer en passasjer forflyttes), der flytoget med marsjfart 200 km/t hadde lågare forbruk enn den svingete, meir saktegåande og meirstoppande Gjøvikbana. Dette tyder på at stoppemønsteret og kurvaturen spelar ei større rolle enn farten for det samla energiforbruket – sjølv om høgare fart i utgangspunktet gjev auka forbruk av energi.

Skjenegåande transport har lågare friksjon med underlaget enn frakt på bilvegar, noko som gjev mindre energiforbruk med tog enn med bil, antatt like tunge køyretøy og same fart.

Vidare er verknadsgraden høgare der elkøyretøy får energien sin direkte frå nettet, enn med batteri. Og 99,9 prosent av norske busstrasear er utan trolleyleidningar, medan alle norske eltogtrasear har ekstern straumforsyning.

Mo sin påstand om at dei nye lyntoga på Austlandet vil bruka minst 50 gonger so mykje energi som el-ekspressbussar på parallelle motorvegar, er difor svært tvilsam. Og hans elbuss-alternativ – og i det heile elektrifisering av bilparken – har store energi- og miljøkostnader. For metalla som blir brukte i batteria, må utvinnast frå gruver i prosessar som inneber høgt forbruk av vatn, mykje avfall, energi og CO2-utslepp. Dessutan krev batteriproduksjonen mykje energi.

Mo kjem òg med påstanden om minst 50 gonger så kostnadseffektiv ruteproduksjon med buss som med tog i IC-området. Men denne variabelen er ein funksjon av både materiell- og driftskostnadane, strukturen i rutenettet og effektiviteten i driftsorganisasjonen. Det er difor vanskeleg å slå fast nokon generell fasit om kor effektiv bussdrift er samanlikna med banedrift. Dessutan er det ikkje ledig kapasitet på motorvegane kring Oslo i myldretidane.

Og han ser vekk frå at bussar har sterkare slitasje på vegar enn baner på sitt underlag, forårsaka av mykje jamnare trykk med skjener enn med store hjul. Difor er det òg meir behageleg å køyra tog. Vidare gjev køyring med bildekk både støy og skadelege partikkelutslepp.

Men Mo har rett i at snøggbåtar brukar svært mykje energi samanlikna med annan transport. For sjø er mykje tyngre enn luft, så sjøtransport krev suverent mindre av den svært dyre tilhogne infrastrukturen som er nødvendig for effektiv landtransport.