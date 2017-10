La oss sørge for at en fremtidig «Agathe» ikke vil bli kalt hore og fordømt av de rundt seg fordi hun hadde sex.

For tiden males det et urovekkende bilde av barn og unges seksualitet. Vi hører om unge som har sex for å bli likt og som dokumenterer egne og andres sex på sosiale medier.

I Aftenposten fortelles historien om «Jørgen» som tok bilde av to som hadde sex og delte det videre på sosiale medier. Han ble tiltalt etter «barnepornoparagrafen», men ble dømt i en annen paragraf, mens jenten på bildet, «Agathe», ble stemplet som hore og mistet mange venner.

Hva hvis «Jørgen» visste at dette var både en respektløs og straffbar handling? Og hva om ungdommene rundt dem ikke dømte jenter som har sex som horer?

Vi må snakke om seksualitet før barn og unge havner i negative situasjoner.

Privat

Det er bred enighet om at seksualitetsundervisning i skolen er viktig, men så er spørsmålet om dagens undervisning er god nok? Seksualitetsundervisningen kan variere i innhold og omfang både fra skole til skole og lærer til lærer. Det er tilfeldigheter som avgjør om du har én time seksualitetsundervisning i løpet av skoletiden hvor du lærer å tre på en kondom, eller om du får helhetlig og alderstilpasset seksualitetsundervisning gjennom hele skoleløpet.

Det blir stadig rettet kritikk mot skolen og lærerne, men hva kan forklare en utilstrekkelig seksualitetsundervisning? Seksualitet tematiseres i kompetansemål i ulike fag, noe som betyr at flere lærere er involvert, eventuelt i tillegg til skolehelsetjenesten. På mange skoler er samarbeidet ikke formalisert og overlates til tilfeldighetene. De fleste lærere har heller ikke fått kompetanse om seksualitet i egen utdanning, de får sjelden tilbud om kompetanseheving på feltet. Samtidig er seksualitet et følsomt og tabubelagt tema som krever at læreren er trygg og føler seg kompetent til å undervise om det.

I Bergen gjøres det nå noe konkret for å styrke seksualitetsundervisningen. Bergen kommune har på bakgrunn av et tverrpolitisk initiativ i bystyret fattet et enstemmig vedtak i byrådet om at det skal utarbeides en helhetlig plan for styrking av opplysning om seksualitet og seksualitetsundervisning i Bergen.

Det er viktig at skoleledere sørger for kompetanseheving til lærerne på seksualitetsundervisning og tilrettelegge for bedre samarbeid mellom de ulike aktørene, blant annet gjennom ressursteam på seksualitet på hver skole. Det finnes nemlig mange gode ressurser.

Jeg er glad for at Bergen kommune nå velger å gå i front på seksualitetsundervisning. Helhetlig og normkritisk seksualitetsundervisning kan ikke starte tidlig nok. Her kan vi alle sørge for mer åpenhet og trygghet rundt seksualitet ved å snakke med våre nærmeste, enten vi er foreldre, tanter, søsken eller venner.

La oss sørge for at barn og unge tar gode valg både for seg selv og andre. At en fremtidig «Jørgen» vil la være å ta bilde av andre som har sex og aldri vil dele slikt innhold videre, og at en fremtidig «Agathe» ikke vil bli kalt hore og fordømt av de rundt seg fordi hun hadde sex.