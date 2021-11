Vestlandsfylka må ta kampen for nynorske læremiddel

Nynorskelevar får i mange tilfelle ikkje opplæringa på eige språk.

Statsforvaltaren må kontrollere at alle lære- og hjelpemiddel er tilgjengelege på nynorsk, skriv Anders Folkestad.

Anders Folkestad Aksjonsgruppa for nynorske læremiddel

Det er altfor mange elevar som dagleg blir fråtekne retten til undervisning på eige språk, også i Rogaland, Vestland og Møre og Romsdal. Dette kan ikkje halde fram! Viss fylkeskommunane meiner alvor med å drive regional utvikling, må dei vareta både ungdomen og språket.

I slutten av oktober markerte hundrevis av elevar i Øystese og Volda at det var 50 år sidan dei store elevaksjonane. Den gongen demonstrerte 30.000 elevar og kravde språkleg likestilling. Elevane gjentok no endå ein gong kravet om at alle læremiddel skal vere tilgjengelege både på nynorsk og bokmål - til same tid og til same pris på alle skular.

Dessverre er kravet framleis ikkje innfridd, trass i mange aksjonar undervegs.

Situasjonen er i realiteten endå verre for dagens nynorskelevar. Digitale læremiddel og hjelpemiddel har i stor grad fortrengt boka, og bokmål og engelsk dominerer i endå større grad enn før. Nynorskelevar får i mange tilfelle ikkje opplæringa på eige språk, slik dei har krav på.

I Hurdalsplattforma lovar den nye regjeringa å sikre at alle elevar får læremiddel på eiga målform. Det er ein god start. Men erklæringar skal også setjast ut i livet.

For det første må den komande opplæringslova klart og eintydig lovfeste at alle læremiddel og hjelpemiddel skal ligge føre på same tid både på nynorsk og bokmål. For det andre må kommunar og fylkeskommunar etterleve kravet i praksis. Statsforvaltaren må kontrollere at dette skjer.

I tillegg må læremiddelmarknaden regulerast strengare. Forlag og læremiddelprodusentar som ikkje leverer i samsvar med opplæringslova, må i det minste møtast med forbrukarmakt. Kommunar og fylkeskommunar har slik makt. Vestlandsfylka og -kommunane må vise veg! Dei må legge samla press på sentrale styresmakter. I tillegg må dei sjølve spele godt på heimebane!

Somme kampar må stadig kjempast!