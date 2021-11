Jeg velger å lytte til fagfolk

Finnes det kurs i skråsikkerhet, eller holder det å være født i Bergen?

«Jeg kan like lite om tunnelbygging som jeg kan om vedlikehold av gamle hus. Jeg velger å lytte til fagfolk», skriver Tallak L. Rundholt, som var politisk rådgiver for Venstre i byrådet i perioden 2015–2019.

Tallak Liavåg Rundholt Bybanebruker

Publisert Publisert Nå nettopp

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Vi – min kone og jeg – må få byttet kledning på den ene siden av huset. Etterpå må vi male. Vi har funnet et firma med gode referanser, som spesialiserer seg på eldre trehus. Dette firmaet kan fortelle meg at grunnen til at vi må bytte deler av kledningen, er at den er malt med feil type maling.

Gammelt tre tåler ikke nødvendigvis ny maling. Ny maling gir økt sjanse for fuktskader. Andre som har peiling, kan fortelle meg det samme. Lytt til fagfolk, sier de. Æsj altså, tenkte jeg. Jeg vil heller gjøre som jeg hadde planlagt og male med den malingen vi allerede har. Jeg kan imidlertid ingenting om gamle hus. Det eneste rasjonelle er å lytte til dem som vet hva de snakker om, og være på den sikre siden.

Innsenderen er daglig bruker av Bybanen og mener nå det er Sandviken, Eidsvåg og Åsanes tur til å oppleve fordelene.

De fleste vil trolig ha samme tilnærming til kledningen på huset sitt. Slik er det ikke med samferdsel. Når Bybanen skal bygges ut i Bergen, er det fritt frem for alle å mene hva de vil, uavhengig av hva fagfolk måtte si.

Jeg mener Bybanen er bra for Bergen. Vi som bor sør for sentrum, har nytt godt av den i mange år. Selv reiser jeg med banen hver bidige dag. Nå er det Sandviken, Eidsvåg og Åsanes tur. Jeg kan like lite om tunnelbygging som jeg kan om vedlikehold av gamle hus. Jeg velger å lytte til fagfolk.

Nettopp derfor er jeg fascinert av alle dem som trekker motsatt konklusjon. Alle de som er skråsikre på at fagfolkene i kommunen, i fylkeskommunen, Bybanen utbygging, Byantikvaren, fylkeskonservatoren, ja, sågar nå også Riksantikvaren, tar feil når de advarer mot bygging av Bybanen i tunnel. Det vil bli dyrere, dårligere og farligere for kulturminner, sier det store flertallet av fagfolk. I beste fall vil det medføre lange utsettelser. I verste fall vil det bety kroken på døren for hele utbyggingen.

Les også Høgre lovar å unngå ny omkamp om bybanetraseen: – No må vi ta denne avgjersla

Det er mulig at dette ikke stemmer. Noen få fagfolk mener det motsatte. For alt jeg vet, er det de som har rett. Men hvilke forutsetninger har jeg for skråsikkert å slå fast at det er slik det er? Jeg er utdannet historiker og jobber med næringsutvikling. Det nærmeste jeg har kommet graving av tunneler, er i sandkassen da jeg var liten.

Når det overveldende flertallet av faginstanser og ti år med utredninger slår fast at Bybanen langs Bryggen er den tryggeste og mest gjennomførbare måten å bygge bane på, hvorfor er det så få av tunnelforkjemperne som stiller seg spørsmålet «Kanskje er det jeg som nå stopper utbyggingen? Kanskje – bare kanskje – er det jeg som tar feil?»

Hvor kommer denne skråsikkerheten fra?

Innlegget ble først publisert på Facebook.