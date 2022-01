Ingen blir i Bergen etter studiene på grunn av næringslivet

Har vi ikke karrieremuligheter, eller er vi bare elendige på merkevarebygging?

Mathias Sagevik har aldri hørt noen si at de skal bli værende på grunn av karrieremulighetene i Bergens næringsliv.

Mathias Sagevik Leder for ekspertgruppe student i Bergen Næringsråd

«Det er en hjerneflukt fra Bergen, og den startet i 1814», sa Georg Johannessen.

Etter å ha vært høyt og lavt i studentlivet de siste årene kan jeg avlegge mitt nedslående vitnesbyrd, i alle fall hva angår vårt næringsliv: Det er ingen som blir i Bergen etter endte studier på grunn av næringslivet.

Folk blir her fordi deres mødre har fortalt dem at resten av jordens overflate er ubeboelig. Fordi seriøse problemer kontempleres best på Byfjellene. Og fordi, som kanskje Herman Friele oppsummerte det aller best: «Det er bedre stemning i en begravelse i Bergen enn på fest i Oslo».

Men aldri har jeg hørt noen si at de skal bli værende på grunn av karrieremuligheter i vårt næringsliv.

Noen vil påpeke at Kandidatundersøkelsen til Sammen viser at hjerneflukten ikke er så gale. Den fanger ikke opp de poengene jeg forsøker å illustrere. Hvorfor blir folk værende? Og hvem blir værende? For å utdype siste poenget: Beholder vi tilstrekkelige mengder av a-laget i byen? Neppe.

Og en ting er at vi som et land i krig mister noen av våre beste til østfronten, men selv Stavanger klarer å tiltrekke seg noen av de beste til olje- og energibransjen. Og til og med lille Trondheim klarer å tiltrekke seg krumtapper til byen på grunn av teknologimiljøet.

Hva har skjedd i hansastaden Bergen?

Forsvinner folk fordi de individuelle karrieremulighetene ikke eksisterer? Eller eksisterer de, men vi er elendig på merkevarebygging?

Og om det er førstnevnte, er det da et hønen-eller-egget-problem, hvor de mentale hestekreftene før oss forsvant før de fikk skapt muligheter for oss som kommer etter?

Skal Bergen bli klimahovedstaden? spør Mathias Sagevik.

Jeg vet i alle fall at verdens største, og tre av verdens ti største oppdrettsselskaper, har hovedkontoret sitt her i byen.

Hvem vil ikke jobbe i en næring der Bergen er planetens ubestridte ener, hvor Silicon Valley-genier krysser verdenshavene for å gjøre sitt innrykk, og som har potensialet til å bane vei i et av de viktigste spørsmålene for å nå togradersmålet: Hvordan få til bærekraftig matproduksjon?

Løfter vi blikket litt, kan vi spore bevegelse på hele klimafeltet. Greenstat, «Det grønne Equinor», landets kanskje mest sexy bærekraftsselskap holder til i Bergen. Unge klimagründerne som Silje Skjelsvik og Åshild Aarø opererer i byen med selskaper, gründerprogrammer og stiftelser.

Og for halvannen måned siden, under Årskonferansen til Bergen Næringsråd, erklærte østlending og klimamann Jens Ulltveit-Moe at han ville gjøre Bergen til «senter for klimakommunikasjon». Nå tar han med seg en annen østlandsbasert klimaprofil, leder i Skift, Bjørn Kjærand Haugland, og kommer vestover for å lansere klimafestivalen «Varmere, Våtere, Villere» sammen med lokale krefter.

Det er tendenser i emning. Skal Bergen, byen som hadde verden som horisont før resten av landet var klar over at det fantes noe der ute, igjen vende seg mot verden, for å lede an i vår tids viktigste og mest internasjonale spørsmål? Skal vi bli klimahovedstaden?

Vi har ikke alle svarene. Men i 2022 er Bergen Næringsråds «Ekspertgruppe Student» klar til å lede veien for å gjøre Bergen til en by studenter blir værende i på grunn av dets næringsliv. Vi håper at næringslivet er med!