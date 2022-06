Er alle pengene brukt på nytt fylkesbygg?

Kan mine elever i Vestland fylkeskommune få nye lærebøker?

Det nye bygget til Vestland fylkeskommune i Bergen sentrum vil være innflyttingsklart i 2023.

Jeg underviser i historie på en videregående skole i Vestland fylkeskommune. Sist uke fikk jeg vite at jeg (elevene mine) ikke får nye lærebøker i faget. Vi trenger nye bøker fordi vi har fått nye læreplaner.

Samtidig reiser det nye fylkesbygget seg i all sin prakt midt i Bergen. Her skal fylkesbyråkratiet jobbe, og da lurer jeg på: Får de møbler på kontoret sitt, får de PC og skikkelige skjermer? Får de subsidiert kantine og snasen utsikt? Å være misunnelig er ustilig, men det er altså det jeg er!

Jeg VIL ha nye lærebøker til elevene mine! Når man koster på seg et nytt fylkesbygg til en knapp milliard, er dette for mye å be om?