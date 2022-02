Elektrifisering av sokkelen gir nye muligheter

Verden trenger norsk gass for å løse klimautfordringene.

Troll A-plattformen har fått kraft fra Kollsnes i 25 år. Innsenderen advarer mot å stanse elektrifiseringen av flere felt.

Ove Trellevik Stortingsrepresentant (H) og petroleumspolitisk talsperson

Lørdagens BT-leder tar feil med forslaget om pause i elektrifisering av sokkelen. Gass forbrukt offshore tilsvarer 4,4 prosent av gasseksporten til EU. Med dagens gasspriser burde vi isolert sett heller påskynde elektrifiseringen, fremfor å sette den på pause.

Statnett har tilkoblingsplikt. Det er ikke vanskelig å forstå dem som må vente i årevis før de får tilgang til kraft. Statnett skriver at annen industri, og ikke sokkelen – representerer den største forbruksveksten.

Å utsette elektrifiseringen vil ikke bety mye for kraftbalansen. Det er tilgangen til kraften via nettet som er utfordringen, ikke kraften i seg selv. Hvert prosjekt skal uansett vurderes for seg. Det er derfor kraften til gass- og oljefeltet Krafla skal gå fra Samnanger og ikke Kollsnes. Det pågår et KVU-arbeid for å forbedre tilgangen på kraft i Bergens-regionen. Det haster.

94 felt er i produksjon på sokkelen. Anslagsvis 24 av disse er aktuelle for elektrifisering. 19 felt er elektrifisert eller har vedtak på det. 45 prosent av produksjonen produseres med «kraft fra land» fra 2023.

Å reversere de prosjekter som har fått konsesjon, vil være krevende. Men vi kan appellere til at petroleumssektoren finner gode løsninger med myndighetene. Det er heller ikke lett. Vestland fylkeskommune var i juni positive til en konsekvensutredning av å elektrifisere Noa/Krafla med kraft fra Samnanger. Men nå sier de nei.

En rapport utarbeidet for Norsk olje og gass viser det er mer hensiktsmessig å eksportere gassen i stedet for å bruke den på norsk sokkel. Elektrifiseringen har også effekt gjennom EUs kvotemarked. Tiltak som fører til at kvoteoverskuddet øker, slik som ved elektrifisering, bidrar til at flere kvoter slettes i EU sin slettemekanisme, som igjen bidrar til reduserte utslipp over tid.

Verden trenger norsk gass for å løse klimautfordringene. Det slo nettopp EU-kommisjonen fast, da de vedtok at naturgass skal bli en del av EUs taksonomi for bærekraftig aktivitet. Skal vi delta, må det være med minst mulig utslipp. Dette kan også bety en helt ny tid for norsk sokkel med mer produksjon.