Tusen takk til Nav og Bergen Taxi!

Jeg er utrolig imponert.

Å bruke taxi bidrar slik at jeg kan ha et liv utenom jobben og være et aktivt samfunnsmedlem, skriver Sølvi Marie Risøy.

«Jeg skal i alle fall ikke bli en av de der taxiblinde.»

Jeg husker godt at jeg sa dette da jeg var i ferd med å bli blind første gang. Jeg skulle være en del av den vanlige hverdagen og dele denne med folk flest. Ingen spesialordninger, takk!

Men etter hvert som synet ble dårligere, ble hverdagen stadig mer krevende. Jeg forsto at skulle jeg klare å holde meg i jobb, så var jeg avhengig av taxi. Takknemligheten til Bergen Taxi og ordningen Nav Arbeids- og utdanningsreiser var stor. Likevel gråt jeg av glede den første bussturen til arbeid etter at jeg hadde fått 40 prosent syn tilbake. Gleden over en vanlig hverdag, med en helt vanlig busstur sammen med alle de andre helt vanlige menneskene, var overveldende.

To år senere var jeg blind for godt. Igjen ble Bergen Taxi og Arbeids- og utdanningsreiser redningen. Igjen ble jeg taxiblind. Og takknemligheten var igjen stor til Bergen Taxi.

Etter elleve måneder fikk jeg førerhund. Da startet et mareritt. På den verste dagen opplevde jeg å bli nektet å komme med i taxi tre ganger på vei til jobb og to ganger på vei hjem fra jobb. Sjåførene ville ikke kjøre førerhund. Det var forferdelig vondt.

Taxiturene har blitt noe jeg setter stor pris på, skriver Sølvi Marie Risøy. På bildet er også hennes forrige førerhund, Jetta.

Mine gode hjelpere, taxisjåførene, var nå blitt noe utrygt. Jeg skrev skriftlige klager hver eneste gang jeg ble nektet. Og Bergen Taxi behandlet klagen seriøst hver eneste gang. Ga meg et skikkelig svar og kalte sjåføren inn på teppet. Jeg ringte og skrev, rasende og fortvilt til Bergen Taxi – gang på gang. Det var så vondt.

Men, så ble det bedre og bedre. Bergen Taxi gjorde en kjempejobb. De ryddet opp internt. Etter et halvt år med krig kom fred og harmoni tilbake. Taxisjåførene var igjen til å stole på. De var igjen mine gode hjelpere.

Jeg er utrolig imponert over Bergen Taxi og den ryddejobben de gjorde. Jeg mottar nå stabile tjenester av høy kvalitet. Jeg bestiller drosje gjennom appen, og en hyggelig sjåfør kommer og henter meg. Av og til kjører vi i stillhet. Av og til har vi virkelig gode samtaler som jeg verdsetter høyt. Fra å være en krevende del av hverdagen er disse turene nå en del av livet mitt som jeg setter veldig stor pris på.

Jeg ble taxiblind. Og det er bra. Taxi hjelper meg til å holde meg i jobb. Taxi bidrar slik at jeg kan ha et liv utenom jobben også. Taxi gjør at jeg kan være et aktivt samfunnsmedlem.

