De unge viser vei, men ikke alt er lett å endre

Det er vanskelig å endre på vaner vi forbinder med det gode liv.

Mange unge ønsker å leve klimavennlig og har en positiv oppfatning av at «alle monner drar». Her fra en demonstrasjon i Bergen i 2019.

Kjersti Fløttum Professor, Institutt for fremmedspråk, UiB og forsker på klimaspråkbruk

Vi er en del av verden. Det understrekes på ufattelig grusomt vis gjennom overgrepene det ukrainske folk opplever nå. Ikke på samme måte, men oftere og oftere ser vi også at klimaendringene fører til dramatiske konsekvenser for mennesker i ulike deler av verden.

Karakteristikkene «varmere, våtere, villere» brukes ofte. Og dette har også vi i Norge ansvar for. Det nytter ikke å gjemme seg bak en oppfatning om at hva «lille jeg» eller «lille Norge» gjør, betyr ingenting. Men tar vi ansvaret på alvor? Ja, mange gjør det, og de unge er blant de som tydeligst viser vei.

Det har vi sett gjennom deres interesse og engasjement. Særlig etter at den unge svenske aktivisten Greta Thunberg startet skolestreiker for klima og en verdensomspennende kampanje for å få politikere til å bevege seg fra prat til handling.

Professor Kjersti Fløttum leder forskningsgruppen LINGCLIM ved UiB.

Men alle kan ikke være Greta Thunberg. Hva mener så de unge i Bergen om sin rolle i klimaspørsmål, og hva tenker de om en klimavennlig eller «grønn» levemåte?

«Vi prøver (så godt vi kan), men det er krevende.» Det er den generelle konklusjonen vi kunne trekke av en undersøkelse gjennomført i 2021 av den tverrfaglige forskergruppen LINGCLIM, ved Institutt for fremmedspråk på UiB, i samarbeid med lærere og elever i videregående skoler i bergensområdet.

Fakta LINGCLIM Tverrfaglig forskergruppe ved Institutt for fremmedspråk ved UiB.

Studerer språkbruk relatert til spørsmål og debatt om klimaendringer, energiomstilling og livsstil.

I samarbeid med lærere i den videregående skolen i Bergen gjennomførte de i fjor en spørreundersøkelse om unge og klima.

381 elever fra ulike studieretninger deltok i undersøkelsen, med en snittalder på 17 år. Les mer

På spørsmål om hvordan elevene ser på egen rolle i klimasammenheng, svarte et flertall (54 prosent) at de ønsket å leve klimavennlig i stor eller svært stor grad. I kommentarene så vi ofte dette uttrykt som at de føler at de ikke gjør nok: «Vi kildesorterer hjemme, som ofte blir snakket om som veldig bra, men føler ofte at det er ikke nok».

Vi stilte også et spørsmål om hvis de skulle gjøre mer, hvilke områder de da ville se på som de viktigste. De fleste pekte på klimavennlig transport, kosthold og redusert forbruk.

Generelt har elevene en positiv oppfatning av at «alle monner drar»: «Jeg mener at små ting gjør en forskjell, for eksempel å velge ting uten plastemballasje i butikken», «minske forbruk er en av de viktigste tingene enkelte personer kan gjøre, tenker jeg.» Og her med et lite stikk til foreldre: «Spise mindre kjøtt. Det er vanskelig når en bor med foreldre, men jeg ønsker å gjøre det når jeg flytter ut.»

Men så er det vanene våre, som det kan være vanskelig å endre: «Er villig til å gjøre det meste, men det kan bli vanskelig siden jeg er vant med noe annet».

For å komme nærmere det «vanskelige», spurte vi dem om det var noe de ikke var villige til å gi opp, selv om det skader klimaet. Flere av svarene pekte på det mange (også vi tilårskomne) antakelig synes at det er vanskelig å endre på, vaner som vi forbinder med det gode liv: «Jeg er oppvokst med ferieturer hvor jeg opplever nye klima, kulturer og språk. Det er et gode jeg ikke er villig til å gi opp, men jeg kan gjøre det på mer miljøvennlige måter».

Eller noe man ser frem til: «Personbil. Jeg gleder meg til jeg har lappen og kan kjøre på egen hånd. Det kan jeg ikke gi opp.» 35 prosent av elevene sier at de ikke er villige til å gi opp bestemte former for transport, som bil og fly; 21 prosent er ikke villige til å gi opp kjøtt. Men vi merket oss også at flere svarte at de ikke visste, at det var et vanskelig spørsmål som de ville tenke mer over.

Til tross for mange utfordringer med å ta klimavennlige valg, og selv om de synes det kan være vanskelig og ikke spesielt kult, mener elevene i denne undersøkelsen at å leve klimavennlig er både mulig og at det nytter.

Samtidig ønsker de seg mer optimisme; dommedagsfortellinger motiverer dem ikke. Den siste rapporten fra FNs klimapanel kan imidlertid gjøre det utfordrende å skape mye optimisme.