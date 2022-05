Rus kan forebygges uten å bruke riset bak speilet

Rusforebygging handler om å skape sosial tilhørighet for dem som faller utenfor.

Psykolog Rebekka Lossius jobber frivillig som leder i Tryggere ruspolitikk i Vestland og leder det fagpolitiske rådet i brukerorganisasjonen RIO.

Rebekka Lossius Psykolog ved Solli DPS – rehabilitering/psykose

Publisert Publisert Nå nettopp

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Helt fra fødselen er vår overlevelse avhengig av at vi etablerer dype emosjonelle bånd til andre. Som mennesker har vi et iboende og livslangt behov for å bli møtt med omsorg, nærkontakt og kjærlighet. Det lille barnet trenger at noen som er større og sterkere, gir beskyttelse fra trusler – om de så kommer fra verdenen utenom, eller fra barnets indre følelsesliv.

Det er de små øyeblikkene i livene våre som setter størst preg på hvordan vi etter hvert forholder oss til eget selv og til menneskene rundt oss. Øyeblikkene der en mamma viser, med myk berøring og et mildt smil, at vanskelige følelser kan deles og gjøres lettere å bære.

Det emosjonelle båndet er et produkt av behovet for tilknytning. Ettersom dette er et medfødt behov som bor i ethvert spedbarn, vil en tilknytningsrelasjon raskt etableres mellom barnet og dets omsorgsgiver, uavhengig av kvaliteten på omsorgen som blir gitt.

Det betyr at barn som blir møtt med avvisning, fiendtlighet, ustabilitet og straff, også etablerer dype emosjonelle bånd til sine foreldre. Når dette skjer, er risikoen for emosjonell skjevutvikling stor.

Mennesker som har opplevd alvorlige livsbelastninger, har ti ganger høyere sannsynlighet for å bruke ulovlige rusmidler.

Barn som har opplevd ulike former for omsorgssvikt og mishandling, er mer utsatt for å utvikle alt fra angst, til psykoser, rusutfordringer og personlighetsforstyrrelser senere i livet. Vi vet at rundt omkring i landets rusinstitusjoner er mennesker som ikke fikk dekket sine grunnleggende tilknytningsbehov i oppveksten, overrepresentert.

Omkring halvparten av pasientene har PTSD. Komorbiditet (flere lidelser) er regelen fremfor unntaket. Sammenliknet med mennesker som ikke har opplevd alvorlige livsbelastninger, har motparten opp til ti ganger høyere sannsynlighet for å bruke ulovlige rusmidler.

Les også Innfør det vi kan av rusreformen også i Bergen!

Det er som regel i tenårene at mennesker som utvikler rusutfordringer, har sin debut. Ungdomstiden er en sårbar fase. Fra tidlig barneskolealder til ungdomsalder øker dødsrisikoen med 200 prosent.

Doblingen av dødsfall skyldes ikke økt forekomst av sykdommer, men unge menneskers hjerneutvikling, der endringer skaper vansker for kontroll av atferd og emosjoner. I ungdomsalderen skjer en enorm remodellering av hjernestrukturer involvert i regulering av følelser, og strukturene som skaper rasende sinne og stormende forelskelser, tar ledelsen. Områder som er involvert i impulskontroll, konsekvenstenkning og langsiktig planlegging, henger etter i utviklingen.

Erfaringer med traumer kan i enda større grad forsinke utviklingen av reguleringsfunksjoner i hjernen og gjøre traumeutsatt ungdom mer sårbar for problematisk bruk av rusmidler.

Vil det forebygge ulovlig rusmiddelbruk hvis vi bare straffer denne gruppen? Det er ingenting som tyder på det. Straff har ikke allmennpreventiv effekt, og for enkeltindividet ser straff ut til å legge sten til byrden. Faktisk tyder forskning på at kontakt med justisvesenet tidlig i livet øker risikoen for senere kriminalitet.

Funnet gjør seg gjeldende også når man kontrollerer for oppvekst- og personlighetsfaktorer. Sårbar ungdom som behandles som kriminelle, ser ut til å se seg selv i lys av hvordan samfunnet behandler dem, og oppfører seg deretter.

Et varmt blikk fra en lærer til en urokråke er også forebygging, mener Lossius.

I et tilknytningsperspektiv kan straffereaksjoner aldri anses som forebygging på noe vis. Dette er på grunn av de psykologiske mekanismene som er uløselig knyttet til straff. Innen norsk rett defineres straff som «et onde staten påfører en lovovertreder (...) i den hensikt at det skal føles som et onde».

Straff skal altså oppleves som en psykisk påkjenning, og vil for de aller fleste barn og unge utgjøre en alvorlig livsbelastning. Resultatet av å påføre ungdom slike påkjenninger, er økt dysregulering, noe høyrisikoungdom har en tendens til å håndtere gjennom å ruse seg enda mer.

Det rusforebyggende arbeidet handler ikke om å ha riset bak speilet, eller å tvinge gjennom lydig atferd med undertrykkende regimer. Risikoutsatt ungdom er godt kjent med hvordan straff føles på kroppen, og det hjelper dem ikke med å oppføre seg bedre.

Rusforebygging handler om å skape sosial tilhørighet for dem som faller utenfor. Det handler om helsesykepleieren som klarer å fange opp at den mangelfulle responsen på barnets signaler skyldes at mor er deprimert, og tilbyr mor hjelpen hun trenger for å gi barnet god nok omsorg. Det handler om trygge skoler og barnehager, om retten til å bli beskyttet fra mobbing og vold. Om å prioritere fattigdomsbekjempelse foran kommunesammenslåinger og -oppløsninger.

Det er ikke ruskontrakter som hindrer utrygg ungdom i å ruse seg, men å vite at man ikke er alene i verden, hjelper et stykke på vei.

Forebygging skjer i det lille øyeblikket der ungdomsskolelæreren møter den vanskeligste eleven i klassen med et varmt blikk som avslører at det går an å ha sansen for en urokråke.

Dette innlegget ble først publisert i Dagens Medisin.