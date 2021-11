Det er ikke en menneskerett å bidra til økt smitte

I motstanden mot koronasertifikat snus både logikk og etikk på hodet.

Smittetrykket er høyere enn noensinne. Uten vaksiner ville situasjonen ha vært vesentlig verre, skriver innsenderen.

Per Eystein Lønning Lege

Den senere tid har vi opplevd kritiske røster mot mulig bruk av koronasertifikat. Det hevdes alt fra at dette er diskriminerende til at det er en skjult agenda for å presse flere til å vaksinere seg.

Argumentet er at de som ikke er vaksinert eller har gjennomgått sykdommen, fratas rettigheter de som borgere har krav på.

I realiteten er dette en måte å snu argumentasjonen på hodet. De aller fleste iblant oss er enige om at under gitte forutsetninger har våre myndigheter ikke bare en rett, men og en plikt, til å iverksette tiltak som, dessverre, må innebære innskrenkninger i den enkeltes personlige frihet.

Vi trenger ikke gå mer enn et års tid tilbake i tid for å gjenoppfriske de restriksjoner vi alle i lange perioder måtte leve med. Og de var helt nødvendige.

Alternativet: Et åpent samfunn før vaksinene kom, ville gitt en overbelastning av vårt helsevesen og en helt annen dødelighet av korona enn den vi opplevde. Bortsett fra vaksineringen av befolkningen er det i realiteten intet som skiller forutsetningene i dag, fra dem vi hadde for et års tid tilbake.

Smittetrykket er høyere enn noen gang. Hadde vi alle vært uvaksinerte, og samfunnet i dag holdt åpent, slik det i øyeblikket gjør, hadde vi opplevd et sammenbrudd på våre intensivavdelinger, med tilstander lik dem vi med forferdelse måtte se i andre land i fjor.

Dokumentasjonen for denne påstanden er klar; pr. i dag er risikoen for å bli innlagt med alvorlige korona-komplikasjoner rundt ti ganger høyere dersom du er uvaksinert sammenliknet med en vaksinert person. Multipliser antallet innlagte koronapasienter i dag med fem, så ser vi konsekvensen.

Og her kommer poenget. Det naturlige i dagens smittesituasjon er en nedstengning like omfattende som den vi så i fjor. En nedstengning som ville rammet alle.

Men de som har vaksinert seg og tatt ansvar for seg selv og andre, har en såpass redusert risiko for alvorlige komplikasjoner at vi kan gjøre unntak. For slike mennesker (samt barn) kan vi tillate at de får gå uhindret i butikker, på restauranter, i teateret og andre steder fordi deres atferd representerer en liten risiko for både dem selv og andre mennesker.

Når vaksinemotstanderne hevder at det er et etisk problem at de kan komme til å nektes de samme rettigheter, snur de således logikken på hodet.

Saken er tvert imot at de klager fordi de ved innføring av koronapass kanskje ikke får tilgang til de godene de ikke er kvalifisert for, i og med at de har nektet å la seg vaksinere.

Og de synes blinde for sitt eget etiske dilemma; selv om også vaksinerte kan bære smitte, representerer en uvaksinert en større risiko for så vel andre som seg selv. I likhet med logikken fremstår også etikken blant motstanderne av koronapasset uforståelig.

Ingen kan tvinges til å ta vaksinen, men for dem som sier nei, er det ikke en menneskerettighet å bidra til økt smittetrykk i samfunnet og belastning på sykehusene.