Statnetts monopol må brytes

I nord flommer vannet over, i sør har vi rekordpris på strøm. Statnett har sviktet og trenger konkurranse.

Midt i krisetiden renner vann utenom turbinene, skriver innsenderen. Bildet er fra sommeren 2019, men også de siste ukene har mye vann gått til spille her i Zakariasdammen i Møre og Romsdal.

Tor Andre Ljosland Fylkestingsrepresentant, KrF

Publisert Publisert Nå nettopp

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Strømkrisen er ikke forbigående. Dag etter dag blir bedrifter og privatpersoner straffet for skyhøye strømpriser.

Utenlandskablene har fått mye av skylden, men de forklarer ikke de vanvittige forskjellene internt i Norge og at vi lar verdifull energi gå til spille. Midt i krisetid renner vann utenom turbinene fordi vi ikke har godt nok nett mellom nord og sør.

Nettkapasiteten mellom regionene er det Statnett som har ansvar for. De har sovet i timen, og det er akutt behov for mer kapasitet.

De kan ikke skylde på ressursmangel, for i Statnett har det vært en kraftig økning i antall ansatte de siste 20 årene. At energibehovet øker grunnet det grønne skiftet har vært varslet lenge, så det kan de heller ikke skyve foran seg. Dessuten har de selv stått i front for utenlandskablene.

Tor Andre Ljosland (KrF) mener det trengs et alternativ til Statnett.

Vi må ha et alternativ til Statnett. Akkurat som Vegvesenet hadde godt av opprettelsen av Nye Veier AS, så trenger vi et «Nye linjer» som kan bryte monopolet og bygge ut kraftnettet i Norge.

Også de regionale kraftselskapene som Eviny må kunne ta del i større nettutbygginger. Akkurat nå så trengs alle gode krefter for å løse et gigantisk problem for vår landsdel.

Statnett har monopol på de store kraftlinjene og mottar store flaskehalsinntekter på de store prisforskjellene. Når det er mangel på overføringskapasitet, går prisen opp, og prisforskjellene blir store.

Bør strømprisene bli likere i alle deler av Norge? Ja Nei Vet ikke

På sikt er dette krise for både nord, midt og sør.

Med de lave strømprisene i Midt- og Nord-Norge vil ingen investere i fornybar energi der. Hvorfor skal man investere i dyre solcelleanlegg i Nordland når prisen de får igjen pr. kilowattime ofte ikke engang runder 10 øre? Det er også veldig negativt for energiselskapene i de nordligste regionene som ikke oppnår den prisen de burde, og derfor ikke kan levere overskudd til kommuner og fylker.

I resten av landet er problemet at spotprisen for å produsere varer i skrivende stund er over 100 ganger høyere enn i for eksempel Trøndelag. Bedriftene mottar ikke strømstøtte, så kostnadsøkningen går rett på bunnlinjen for vårt næringsliv, og den manglende overføringen blir direkte konkurransevridende.

Vi bør midlertidig ha makspris på strømmen både for næringsliv og privathusholdninger, men den langsiktige løsningen er bedre nettkapasitet og kraftutbygging. For å få til det må Statnetts makt reduseres, og nye aktører må slippes til.