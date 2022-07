Få ting er like urettferdig som å skatte på dødsfall

Det er forlokkende å tro at arveavgift er et mirakelverktøy for sosial utjevning. Slik er det dessverre ikke.

Stortingtingsrepresentant Mahmoud Farahmand (H) mener den nye debatten om arveavgift er underlig.

Mahmoud Farahmand Stortingsrepresentant for Telemark (H)

Det har igjen blitt debatt over arveavgiften. BTs kommentator Stig Arild Pettersen avlegger meg et lite besøk i den sammenheng. Ingenting er mer rettferdig enn arveavgift, er hans påstand. Lite kunne vært fjernere fra sannheten.

Det er to ting som er sikkert i dette livet. Døden og skatt. Men om man skal skattlegges fordi noen i familien dør, er en helt annen sak.

Innsenderen mener familieeide selskaper, som Lerum i Sogndal, blir svekket av arveavgift.

Den nye arveavgiftsdebatten er noe underlig. Det hele startet med at Raymond Johansen, i et forsøk på å fraskrive seg ansvaret for de høye boligprisene i Oslo, foreslo å gjeninnføre arveavgiften for å få ned boligprisene.

Debatten er altså i gang, til tross for at arveavgiften mest sannsynlig ikke vil bidra til reduksjon av boligprisene, og bare én av seks vil gjeninnføre den.

Arveavgiftsdebatten har en tendens til å ende i en diskusjon om de aller rikeste i samfunnet. Men i et land som Norge vil de aller fleste av oss på et eller annet tidspunkt arve noe. Enten det er gjenstander, penger, eiendom eller bedrifter.

Den norske stat har et godt organisert skattesystem som har evne til å inndra skatt fra alle midler, det vil altså si at alt som arves, allerede er grundig beskattet. Enten i form av inntektsskatt på midlene som har resultert i anskaffelsen av objektet, eller ofte i form av formuesskatt.

Det er middelklassen som i stor grad må bære byrden av en arveavgift. Dette så vi da vi først fjernet avgiften. Øystein, som da var 19 år, måtte bruke mesteparten av sin mors livsforsikring på å betale 450.000 kroner i arveavgift etter at hun døde av kreft.

Det er flere slike tilfeller, og gråsonene en ny arveavgift må bevege seg rundt, er mange. De aller fleste i Norge eier sin egen bolig, og selv om man etterlater seg et hus, betyr ikke dette nødvendigvis at man er rik. Likevel må de pårørende betale skatt av det de har arvet.

En ny arveavgift vil også svekke norske arbeidsplasser. Arveavgiften har en betydelig effekt på familieeide bedrifter. Et konkret eksempel er den familieeide saft- og syltetøyproduserende bedriften Lerum. De er en fjerdegenerasjonsbedrift i Sogn og Fjordane som er redde for hvordan en arveavgift kan påvirke overtakelsen til neste generasjon. Dette er ikke en skatt norsk næringsliv trenger.

Det er forlokkende å tro at arveavgift er et mirakelverktøy for sosial utjevning. Slik er det dessverre ikke. Vi bekjemper ikke ulikhet gjennom å skatte på dødsfall i familien, vi gjør det gjennom å ha gode skoler med høy kvalitet og et arbeidsmarked med muligheter for alle.

Den norske stat har tilstrekkelig med midler til å sørge for dette, men det krever prioritering av midlene. Da skal vi ikke gjeninnføre en avgift som skatter på dødsfall, skaper større press på vanlige middelklassefamilier og kveler norske bedrifter.