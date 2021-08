Mitt lille, rike land

Det er noe jeg ikke forstår, noe jeg ikke får til å henge i hop.

Den sure svie er her nå – men vi vil ikke gi slipp på den meget behagelige søte kløe, skriver innsenderen om utviklingen i verden.

Linda Vikøyr Brynjulfsen Kleppestø

Akkurat nå, her jeg sitter i mitt kjøkken og lytter til værvarselet på NRK, ser utover den fredelige Byfjorden, drikker morgenkaffen. Akkurat nå klarer jeg ikke annet enn å tenke på: vårt lille land, vårt lille, rike land.

Partilederdebatten i Arendal. Klima? Klimakrise? Klimarapport – what?

Skal vi, når ikke de andre gjør noe?

Ja, den sure svie er her nå – men vi vil ikke gi slipp på den meget behagelige søte kløe, ennå ...

Det er jo ikke så farlig for meg, som bor i mitt lille rike land, skriver Linda Vikøyr Brynjulfsen.

Akkurat nå, Afghanistan – Taliban. Kvinners rettigheter? Barns rettigheter? Menns rettigheter?

All den redselen og desperasjonen fra våre medmennesker vi er vitne til. Som en sakte, sløvende stumfilm har den vært spilt over tiår, og plutselig var det noen som trykket på volumknappen, begynte å kjøre filmen på full hastighet – hva skjedde?

Jeg prøver å skru ned den ubehagelige lyden! Var det midt i en reklamepause; når jeg bare var på do, fylte rødvinsglasset, skulle bare hente meg et knekkebrød til? Kanskje jeg duppet av et øyeblikk? Kanskje verden duppet av et øyeblikk?

Det er noe jeg ikke forstår, noe jeg ikke får til å henge i hop ...

Men, det er jo ikke så farlig for meg, som bor i mitt lille land, mitt lille rike land.

Akkurat nå: Det meldes om god temperatur, lettskyet vær – og det skal visstnok vare resten av uken, i hvert fall her vi bor.