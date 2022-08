La sykepleiere skrive ut resepter og henvise pasienter

Fastlegekrisen krever nye løsninger hvor sykepleiere kan hjelpe til.

Spesialistsykepleiere kan mye mer enn å stikke sprøyter, og de bør kunne overta flere oppgaver fra legene, mener innsenderen.

Jon Wicklund Student og skribent

Sykepleiere med tilleggsutdanning i andre land løser store deler av oppgavene som norske fastleger løser til daglig. Ingen andre enn legene har mulighet til å skrive ut resept, henvise eller diagnostisere i Norge. Legene opererer i det økonomer vil kalle et beskyttet marked.

Tilbudssiden gjennom nasjonale utdanningsplasser styres av regjeringen. Legeforeningen er toneangivende i medisinske vurderinger og er sammen med KS de eneste partene i rammeavtalen om fastlegeordningen. Trepartssamarbeidet mellom partene i primærhelsetjenesten i Norge er for tett – nesten som et syndikat – til at andre profesjoner og grupper kan utvikle helsetjenesten i en bedre retning.

Eksempelvis har helseminister Ingvild Kjerkol satt ned et ekspertutvalg med et begrensende mandat. Mandatet åpner ikke for at utvalget kan vurdere om fastlegekrisen kunne vært løst av andre enn legene: «øke kapasiteten ved å rekruttere flere leger [ ...] enklere med fast ansettelse av fastleger [ ...] attraktivt for legestudenter».

Utvalget vil neppe foreslå en endring i fastlegeordningen som innebærer at andre kan gjøre legens oppgaver.

Pasienten står i fokus hos de fleste leger, men noen er mer forutinntatte enn andre. Legeforeningens president og lege – Anne-Karin Rime – krever mer penger på budsjettet i høst til fastlegeordningen. Ville det ikke vært rimelig å kreve at høstens pasienter blir diagnostisert, henvist og behandlet i tide, uavhengig av hvem som gjør oppgavene?

Sykepleiere med utvidede rettigheter vil kunne avlaste legestanden og frigjøre kapasitet til sykere pasienter. Fagforeninger bekymrer seg ofte over svekket kvalitet i offentlige omstillinger, kanskje for å beskytte «markedsandelen» til sine medlemmer, fremfor å se fordelene ved nye ordninger.

Fordelene ved å bruke avanserte sykepleiere er mange. American Association of Nurse Practitioners peker på tilsvarende eller bedre medisinsk behandling og pasienttilfredshet, spesielt innenfor «primary care» – primærhelsetjenesten. Her utgjør avanserte sykepleiere en forskjell. De oppdager fysiske avvik hos pasientene oftere, gir mer helhetlig oppfølgning og loggfører bedre enn fastlegene.

Hvis sykepleierne behandlet pasienter på norske fastlegers pasientlister, ville en kraftig lønnsøkning vært rettmessig. Nye utfordrende arbeidsoppgaver, økt ansvar og anseelse er også viktig og burde motivere mange sykepleiere til å løse krisen innen primærhelsetjenesten. Krisen er jo behandlingskøen, ikke at det mangler en fastlege.

Hvem er det som har bestemt at det er en fastlegekrise?

