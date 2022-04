Gjer Vestland til pilot for sekstimarsdag!

Å presse mødrene ut i ulønt permisjon er ikkje ei god løysing!

Det er rart at Sp ikkje i sterkare grad anerkjenner at familiar har ulike kvardagar, skriv Trude Brosvik (KrF) om fordelinga av foreldrepermisjon.

Trude Brosvik Fylkestingsgruppeleiar, Vestland KrF

Ein auke på over 50 prosent frå 2017 (tal frå NAV) for småbarnsmødrer som tek ulønt permisjon i samband med fødsel, kjem uventa på forskarane. Og truleg også på dei som hardnakka har gått inn for tredeling av fødselspermisjonen, med argument om at det er naudsynt for å styrke likestillinga.

Dei prøver å forklare det med at det er eit «velstands-val». Det vil seie at småbarnsforeldre har betre økonomi og derfor kan ta eit slikt val. Eller at det er eit «verdival», og altså ikkje berre har som grunn at det er vanskeleg å få det praktiske rundt amming og jobb til å gå opp. For mange er det sikkert ein kombinasjon av desse grunnane.

Derfor har det frå KrF si side vore så viktig å understreke at dette spørsmålet i større grad bør avgjerast av familien sjølv, og ikkje av Stortinget. KrF var einaste partiet som røysta mot ei rigid tredeling, og som ville ha ein større del av permisjonen open for fordeling. No er det Senterpartiet som har familieministeren, men dei har bunde seg til å halde fast på tredelinga.

Det som er rart, er at Sp med si sterke vektlegging av distriktspolitikk og at ein «skal ta heile landet i bruk», ikkje i sterkare grad anerkjenner at familiane har ulike kvardagar.

Bur du på bygda og det er langt både til arbeidsplass og barnehage (og desse ligg gjerne ikkje på same stad), så går det ikkje reint praktisk å få til amming i arbeidstida, slik alle har rett på. Hurdalsplattforma sitt punkt om tredeling har eit andre ledd, der det heiter: «... og sikre mor mogelegheit til å amme i tråd med helsefaglege råd.»

Eg utfordrar Sp til å kome opp med raske, familievenlege og distriktsvenlege løysingar på dette! Det er synd at Sp/Ap vrakar kontantstøtta for born mellom 18–24 månader og gjer ho om til ventestøtte for barnehageplass.

Men KrF har også eit punkt i programmet sitt som kanskje kan vere eit spor å prøve ut, og som burde finne gjenklang både hos dei som vil gje familiane meir tid saman og dei som sett arbeidsliv og likestilling fremst. Nemleg å innføre sekstimarsdag med lønskompensasjon fram til barnet er to år.

Vestland er eitt av fylka der flest tar ut ulønt permisjon. Kva med å innføre ei prøveordning her? Vestland fylke har dessutan eit stort område med typiske distriktsutfordringar, samtidig som vi har den nest største byen i landet. Engasjementet til KrF for å finne løysingar som familiane er tente med, er ikkje, slik enkelte yndar å framstille det, eit ønskje om gamle kjønnsrollemønster og «mor på kjøkkenet».

Målet er å kunne gje eit barn den best mogelege starten på eit liv, fordi det er avgjerande for det som kjem etterpå. Og vi har stor tru på at dei aller fleste familiar tar det beste valet for sine born, anten det er ein god barnehage eller lengre permisjon. Å presse mødrene ut i ulønt permisjon er ikkje ei god løysing!