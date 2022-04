Kjernekraft er ikke bærekraftig på sikt

Dieter Röhrich Professor i kjernefysikk ved UiB

Et nylig debattinnlegg fra Jonny Hesthammer og Sunniva Rose i BT 22. april, om «Politikeres irrasjonelle frykt for kjernekraft», ga inntrykk av at alle vitenskapsfolk ser kjernekraft som veien ut av klimakrisen. Dette stemmer ikke. Flere kjernefysikere har et annet, mer differensiert og kritisk syn. Jeg vil prøve å oppklare to misforståelser rundt kjernekraft generelt og spesielt thorium.

1. Kjernekraft er ikke bærekraftig på sikt. Skal vi satse på kjernekraft, går vi tomt for økonomisk lett tilgjengelig uran i løpet av omtrent 30 år. Selv om det finnes mer uran på jorden, vil det være svært krevende og kostbart å utvinne disse ressursene.

2. Thorium kan ikke erstatte uran, bare hjelpe med å utnytte naturlig uran bedre og dermed å spare på våre uranressurser slik at de varer flere år lenger.

Thorium i seg selv er ikke et kjernebrensel (fissilt materiale), men må konverteres til uran i reaktor. Selv om det er teoretisk mulig at en formeringsreaktor produserer sitt eget brensel, er det urealistisk at dette kan gjøres i praksis i stor skala. Noe uran fra naturlige kilder må likevel tilføres.

Dessuten trenges det enorme ressurser for å utvikle en thoriumbasert brenselssyklus og thoriumreaktorer. Tyskland gjorde det i 1960–1986, men mislyktes av forskjellige årsaker.

Den eneste erfaring med en saltsmeltereaktor er fra 1965–1969 fra en liten eksperimentell forskningsreaktor som aldri kjørte med thoriumsalt.

For å starte på nytt trenges et stort forskningsinstitutt (à la Norges Institutt for energiteknikk – IFE – i sine tidligere glansdager), støtte fra kjernekraftindustrien (som ikke finnes i Norge) og masse penger (minst 50 milliarder kroner – basert på erfaringer fra Tyskland). Og tidligst 25 år senere vil vi vite om denne teknologien i det hele tatt fungerer og kan håndteres på en ansvarlig måte.

Istedenfor å investere enorme ressurser i en teknologi som er veldig kompleks og risikofylt, virker det lurere at vi i Norge bidrar til utvikling av nøkkelteknologier for energiomstilling. For eksempel storskala energilagring og tapsfri energioverføring over store distanser, for bare å nevne to.