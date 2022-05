Dagens lærer i offentlig skole er degradert til en tafatt dott uten myndighet

Det er rektors forbannede ansvar å forebygge og følge opp vold, trusler og trakassering mot ansatte på arbeidsplassen.

Da John Glenn Robertsen skulle vikariere i en klasse med store utfordringer, sa han ja på én betingelse.

John Glenn Robertsen Lærer i privatskole

BT har i flere artikler tatt opp et økende samfunnsproblem, om lærere som blir utsatt for fullstendig uakseptabel oppførsel og handlinger fra utagerende elever. Årsakene til dette er selvsagt sammensatte, men la oss sette lyset på en svært viktig faktor – nemlig ledelsen ved slike skoler som ikke er i stand til å gi sine ansatte en god og trygg hverdag.

For en del år tilbake ble undertegnede tilbudt et halvårsvikariat på et 7. trinn i byen. Men rektor advarte meg om en veldig utfordrende gjeng på 25 elever, og hvor de to foregående lærerne hadde blitt langtids-sykemeldt grunnet rene pøbelvelde.

Jeg tar jobben på én betingelse, sa jeg – og det er at du støtter meg helt og fullt når jeg banker på hos deg med elever som åpenbart ikke kan oppføre seg. Det er en avtale, sa rektor. Det tok én dag, så kom jeg med første elev. Slukkøret skjønte poden at her var ikke noe å hente.

Å gi anmerkning har som oftest ingen virkning, da det preller av som vann på gåsen. I dag har elever et vidt spekter av rettigheter – og dette er en bevisst politisk handling. Norsk offentlig skole er gjennomsyret av en radikal naivisme. Alt skal løses gjennom koseprat og dialog. Elevens plikter derimot er blitt dysset ned gjennom den ene læreplanen etter den andre.

De første 14 dagene «hatet» elevene meg. Undertegnede koste seg (faktisk) – fordi jeg av erfaring visste at stemningen ville skifte, såfremt jeg ikke ga opp – og at rektor stilte opp. I ettertid kunne jeg se tilbake på et hyggelig minne fra denne gjengen som jeg fikk et veldig godt forhold til.

Mine tanker går til denne rektoren som faktisk var en viktig aktør til å få snudd en klassesituasjon fra håpløs til velfungerende.