Det viktigste er ikke å finne ut hvem som har skylden for at det går galt.

Den 22. juni overleverte Barnevoldsutvalget, ledet av Ann Kristin Olsen, sin utredning til barne- og likestillingsminister Solveig Horne. Utvalget har gjennomgått særlig alvorlige saker der barn er blitt alvorlig skadelidende eller har mistet livet som følge av vold, seksuelle overgrep og omsorgssvikt. Hensikten var å finne mulig svikt i offentlige systemer som kan tenkes å ha medvirket til det alvorlige utfallet. Dette er et svært viktig arbeid. Selv om det er få slike saker i Norge i løpet av et år, er hver eneste sak en stor tragedie der alle bør gå sammen om å gjøre det som er mulig for å unngå at det samme skjer igjen. Å nedsette et utvalg med medlemmer fra ulike fagfelt og instanser var et viktig tiltak i så måte.

Ett av utvalgsmedlemmene, Cecilia Dinardi, tok imidlertid dissens på deler av utredningen. Etter overleveringen skrev hun til departementet og ga uttrykk for at fremgangsmåten til utvalget ikke har gitt godt nok grunnlag for konklusjonene. De andre medlemmene i utvalget har argumentert offentlig for at fremgangsmåten ga et godt nok grunnlag.

Bakgrunnen for konflikten er de juridiske rammene for håndtering av taushetsplikt som utvalget måtte forholde seg til. Etter vårt skjønn er det viktig å diskutere hva disse rammene har hatt å si for det vi kan lære av utvalgets arbeid, særlig med tanke på at et av tiltakene utvalget foreslår er et fast organ for gjennomgang av alvorlige saker.

Saksgjennomgangen ble gjort mulig gjennom en egen lov, som løste personer fra taushetsplikten slik at utvalget fikk tilgang til fullstendige saksdokumenter i de relevante sakene. Men det var begrensninger. Kun sekretariatet samt utvalgets leder og nestleder fikk tilgang til dokumentene i ikke-anonymisert form, mens de øvrige utvalgsmedlemmene bare fikk tilgang til anonymiserte dokumenter.

Å anonymisere flere tusen sider er et bortimot uoverkommelig arbeid, også med bruk av elektroniske verktøy. Selv etter å ha innhentet ekstra mannskap, klarte ikke sekretariatet å anonymisere mer enn ni av de 20 sakene utvalget hadde bestemt seg for å gjennomgå innenfor den tiden som var til rådighet. Utvalgsmedlemmene fikk presentert de 11 øvrige sakene i form av oppsummeringer.

En annen og vel så viktig begrensning for arbeidet var at utvalget ikke hadde anledning til å beskrive forløp i enkeltsaker eller beskrive mønstre som gikk igjen. Dette for å unngå at den enkelte saken kunne gjenkjennes. Vi mener denne begrensningen ført til at utredningen ikke gir reelt innsyn i kriteriene og vurderingene som ligger til grunn for analysene. Som leser – enten man er lekmann eller forsker – kan man dermed heller ikke gjøre egne vurderinger av hvorvidt analysene og konklusjonene er rimelige.

Man kan heller ikke ta stilling til om utvalgets gjennomgang ble utilstrekkelig, slik Dinardi hevder, eller tilstrekkelig, slik resten av utvalget hevder.

Kunne dette problemet vært løst med et annet handlingsrom for utvalget? Vi mener ja.

Kronikkforfatterne utarbeidet et kunnskapsgrunnlag for utvalget tidlig i 2016, publisert sammen med utvalgets utredning. En sentral del av kunnskapsgjennomgangen omhandler erfaringer fra andre land med gjennomgang av saker der barn, ofte barn som har vært i kontakt med det offentlige hjelpeapparatet, har blitt drept eller utsatt for alvorlig skade. Forskningen beskriver ulike modeller for gjennomgang av slike saker. Ytterpunktene er på den ene siden bredt anlagte offentlige høringer om enkeltsaker – og på den andre siden forskningsbaserte analyser av et stort antall alvorlige saker der det allerede har vært gjennomført tilsyn eller tilsvarende. Begge disse formene for gjennomgang er kjent fra Storbritannia.

Barnevoldsutvalgets arbeidsform innebærer en mellomting mellom ulike modeller. Utvalget har hatt i oppgave å finne mønstre i et antall saker, basert på omfattende saksdokumenter fra alle som har vært involvert. De skulle ikke kartlegge detaljene i enkeltsaker, som i en høring. Dessuten har utvalget gjennomført en utredning, men med elementer av forskningsmetoder.

Utredningen hadde et på forhånd definert siktemål – å identifisere svikt i offentlige systemer. Dette arbeidet burde vært gjort som et forskningsprosjekt, med de kravene til gjennomsiktighet i den metodiske og analytiske fremgangsmåten som dette ville kreve. Med et forskningsprosjekt kunne man også stilt åpnere spørsmål om hvorvidt systemsvikt er den eneste, eller mest fruktbare, innfallsvinkelen til å forstå hvorfor disse tragediene har funnet sted.

Utvalget har mange interessante anbefalinger som kan styrke innsatsen for å hindre vold mot barn. Ett av forslagene, om å etablere et fast organ som skal gjennomgå de mest alvorlige sakene, må imidlertid diskuteres grundig i lys av konflikten om utvalgets arbeidsform. Hvis arbeidet i et slikt organ får tilsvarende strenge begrensninger når det gjelder deling av kunnskap som utvalget har hatt – hvordan skal da offentligheten kunne lære noe av analysene og konklusjonene? Dersom et slikt organ skal ha noen hensikt, må grunnlaget for analysene være tilgjengelig for kritisk diskusjon. Saksgjennomganger bør gjøres av forskere på jevnlig basis, og publiseres som forskning.

For å begrense ressursbruken, bør man vurdere å gjennomføre analyser på grunnlag av eksisterende dokumentasjon – som for eksempel tilsynsrapporter, dommer og tilsvarende – samt intervjuer med involverte personer.

Også her er det utfordringer med taushetsplikt og personvern, men vår erfaring er at disse kan løses så lenge arbeidets nytte for samfunnet er tydelig. Det viktigste ved analyser av saker er ikke å finne ut hvem som har skylden for at det går galt, men å gi de ulike instansene med ansvar for barns ve og vel muligheter for å lære hva de kan gjøre bedre.