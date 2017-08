Der våre politikere mangler ryggrad, mot og kunnskap, må vi som politi lede veien mot et tryggere samfunn for oss alle.

I 2015 ble det stor oppstandelse da politikommissær i Durham, Ron Hogg, annonserte at politiets ressurser ikke lenger skulle brukes på cannabisrelaterte lovbrudd. Denne «de facto» avkriminaliseringen medførte en del oppstyr og spørsmål i nasjonale medier om politiets moral og effektivitet. Men siden er County Durham den eneste politistyrken i hele Storbritannia som har blitt vurdert å være «fremragende i alle aspekter» av den britiske dronningens eget inspektorat.

I stedet for å kaste bort ressurser på å etterforske cannabislovbrudd, kunne politiet i Durham fokusere på ekte sosiale utfordringer, og faktisk forbedre livene til menneskene de er satt til å beskytte.

Durham bygger nå videre på denne suksessen, og ønsker å ta det et skritt videre. Ron Hogg ønsker å sette av deler av politibudsjettet til å gi heroinassistert behandling (HAB) til de tyngste heroinbrukerne. Dette vil nok en gang føre til noe ramaskrik i tabloidpressen, men med de positive resultatene fra ordningen med cannabis i bakhodet, vil vi sannsynligvis snart ha nye bevis på at reseptbelagt heroin kan redde liv og gjøre samfunnet tryggere.

I britisk politikk ser vi i dag den klassiske, vestlige tilnærmingen til narkotikapolitikk. De to store politiske partiene sitter i en fastlåst og vanskelig situasjon, hvor de av frykt for å bli stemplet som «weak on drugs», velger å ignorere kunnskap som kan redde liv. Slik konspirerer politikerne sammen med media for å skape en virkelighetsbeskrivelse der den eneste måten å vinne mot narkotika på, er å kjempe hardere og med flere midler. De av oss som faktisk har kjempet i frontlinjen for dette i årevis, kan se rett igjennom denne illusjonen.

Jeg brukte flere år på å infiltrere gjenger og arrestere de verste dopdealer-gjengene i Storbritannia. Jeg er blitt kledd naken og ransaket med pistol, og truet med en kniv i skrittet. Til sammen har jeg fengslet mennesker for over tusen år. Men på tross av all vår aktivitet, viser politiundersøkelser at tilbudet av kokain og heroin er tilbake for fullt i løpet av to timer. Og selv om jeg har fjernet noen skikkelig fæle kriminelle fra gaten, har det til slutt gjort situasjonen verre.

Hver generasjon med gangstere blir mer aggressive, mektige og voldelige enn dem før. Siden politiarbeid aldri kan stanse verken behovet eller ønsket for rusmidler, er vi låst til et ustoppelig våpenkappløp. Politiet utarbeider nye metoder og taktikker, mens de kriminelle blir mer voldelige i sin respons. Dagens narkotikakrig og politikk gir ingen åpninger for å forbedre situasjonen. De som lider mest, er de sivile som blir stående i midten. Jeg har i min bok «Good Cop, Bad War» beskrevet hvordan jeg gang på gang så denne prosessen gjenta seg.

Et annet stort problem med dagens ruspolitikk, er hvordan den påvirker og korrumperer politiet selv. Under en operasjon i Nottingham hvor jeg etterforsket «Bestwood-kartellet», ledet av gangsteren Colin Gunn, fikk jeg en ny politibetjent på gruppen min. Instinktet mitt fortalte meg at noe var galt, og jeg fikk ham fjernet fra hele operasjonen.

Ett år senere, da kartellet var tatt ned, viste det seg at denne politibetjenten, DC Charlie Fletcher, var ansatt av kartellet. Han var betalt av Colin Gunn for å bli med i politiet, allerede før polititreningen og ansettelsen. Han mottok 2000 pund i måneden i tillegg til sin vanlige politilønn og bonuser for verdifull informasjon. Da jeg i sjokk gikk til mine overordnede, var det ingen som var overrasket overhodet. Deres respons var enkel og kynisk: «Selvfølgelig foregår det korrupsjon. Med så mye penger fra narkotikahandel, hvordan kan det ikke skje?»

Sannheten er at denne typen korrupsjon kun er mulig fordi det er enorme summer involvert i den ulovlige narkotikahandelen. Det er snakk om over 400 milliarder dollar årlig. Det finnes ingen annen form for kriminalitet som har så mye penger i omløp. Og det er krigen mot narkotika som gjør dette mulig.

Dagens narkotikapolitikk er skapt for å øke makten og monopolet til de organiserte kriminelle. I Storbritannia har vi satt overdoserekord tre år på rad. Nå dør det flere av overdose enn i trafikkulykker. Vi har et rekordhøyt antall fengslede, og over 50 prosent sitter for narkotikarelaterte forbrytelser. I tillegg involveres flere og flere unge i distribusjonen av cannabis.

Men det finnes lys i tunnelen. og det er politiet som leder veien. Flere og flere ser til Ron Hogg sitt eksemplariske lederskap i Durham. Politikommissær Arfon Jones i North Wales har sagt han ønsker å kopiere suksessen. I fjor tillot politiet både i Cambridgeshire og Cumbria narkotikatesting på festivalene i sine områder. Her kunne festivaldeltakerne oppsøke egne telt for å teste hvor «rent» stoffet deres var for å hindre overdoser. Dette var så stor suksess at ordningen skal utvides til åtte festivaler neste år.

For meg er det ikke overraskende at det er politiet som leder an. Politiet ser de narkotikarelaterte dødsfallene. Vi informerer sørgende foreldre. Vi ser problemene med et uregulert svartebørsmarked. Vi ser også behovet for å beskytte våre barn, og vi mener at regulering er mye bedre enn et forbud. En dopdealer spør ikke en tolvåring om legitimasjon.

Det haster. I Storbritannia har vi 48 narkotikarelaterte dødsfall per million innbyggere. I Portugal derimot, har de tre dødsfall per million innbyggere. Dette er konsekvensene av deres politikk 17 år tilbake i tid. Et av de få landene som ligger dårligere an enn Storbritannia, er Norge med sine 76 dødsfall per million innbyggere. Det viser en ny rapport fra EUs narkotikabyrå.

Det er gledelig at helseminister Bent Høie (H) mener rusavhengige skal være helsevesenets ansvar - ikke politiets. Men jeg oppfordrer ham til å gå lenger. Gjør det narkotikaselgerne ikke vil at vi skal gjøre: Reguler markedet. Heroinassistert behandling er første steg. Forskriv heroin til dem som trenger slik hjelp, det vil redde liv og redusere kriminalitet - som erfaringene fra Sveits viser.

Jeg vil også oppfordre norske politimenn og -kvinner som har sett de negative konsekvensene av dagens politikk til å støtte arbeidet for en rusreform. For våre barn, vårt samfunn og integriteten til politiet selv må vi avslutte krigen mot narkotika. Der våre politikere mangler ryggrad og kunnskap, må vi som politi lede veien mot et tryggere samfunn for oss alle.

Neil Woods er styremedlem i LEAP (Law Enformcement Action Partnership), en internasjonal organisasjon med nåværende og forhenværende tjenestemenn som arbeider for regulering av alle rusmidler.

Han holder foredrag på Litteraturhuset i Bergen tirsdag 15. august.