Barnehagen har sendt ut en viktig melding: Alle de som skal ha mer ferie enn de tre ukene barnehagen holder stengt, må si fra med tanke på bemanning. Mer?! Gud forby, tenker jeg og sletter mailen.

Det er siste dag på jobb, og i lunsjen tar vi runden og deler ferieplaner. Jeg sitter sist i sirkelen, og håper de glemmer meg. Som så mange andre nordmenn gjorde jeg mitt livs største økonomiske investering etter å ha tilbragt hele ti minutter på en visning, lånte altfor mange ganger årsinntekten i banken og begikk et huskjøp. Vi har altså fått det romsligere. Barna har fått hvert sitt rom, men økonomien er trangere. Noe feriebudsjett er det ikke snakk om.

I disse dager kan man jo føle man kommer til kort om man ikke kan fortelle at du og fem vennepar har leid en vingård i Toscana, der du tenker å tilbringe fire uker med barna blant vinrankene denne sommeren. «Det blir godt å komme ned til varmen», er gjerne det du vil svare i garderoben idet du drar på ungen støvlene og snakker løst om regnrekord og ferie med de andre foreldrene.

Og inntil nylig skjems jeg litt over dette, det antiklimakset jeg skaper når jeg svarer «ingenting» til de som forventningsfullt spør om ferieplanene. Jeg skjemtes, helt til en venn av meg nylig leverte følgende tirade: Det er helt greit at du vil dra til Legoland. Helt greit. Men det er DU som vil dra, ikke treåringen. Bare innrøm det!

Og i dette ligger det en trøst og en livslærdom, min venn. Små barn er enkle sjeler, nokså ukorrumpert av både markedskreftene og drømmen om Toscana. I fjor besto vår sommerferie av en tur til bestemor og bestefar på Østlandet. Jeg forsøkte å kompensere for mangel på eksotisk reisemål med besøk på økologisk lama-gård, museum for samtidskunst, teater i Frogneparken, fjelltur i bæremeis.

Da vi kom hjem, spurte jeg min datter hva det beste med turen hadde vært. Hun tenkte så lenge at jeg trodde hun hadde glemt spørsmålet, da det endelig kom fra henne: Bestefar.

Barn elsker rutiner og gjentakelse. Når jeg kommer hjem med en ny barnebok, vil min datter helst lese den gamle som har gått opp i limingen. Min sønn på ett har en hel kasse full av leker som blinker, tuter og ruller. Hans favoritt er en gammel sirupsboks han finner i kjøkkenskuffen. Det er det første han henter når vi står opp om morgenen, og det siste jeg rydder bort om kvelden.

Om vi hadde reist til Dyreparken i Kristiansand, hadde nok gjensynsgleden med sirupsboksen vært større enn begeistringen for sjiraffer og sjimpanser. Det er også meget mulig min datter hadde hatt det mer gøy med en sølepytt på parkeringsplassen enn på en forestilling med Kaptein Sabeltann.

Mitt poeng her er ikke å gjøre narr av de som planlegger og reiser med barna sine. Overhodet ikke. Det er fint. Men husk å ta vare på deg selv oppi det hele, for barna er i grunnen mest interessert i å være sammen med deg, enten de er i Italia eller Disneyland. Det er god trøst for oss som enten ikke har råd, lyst eller overskudd til å planlegge noe imponerende. Og om jeg skal være helt ærlig, kommer jeg nok alltid til å være en av dem som teller ned dagene til barnehagen åpner igjen fremfor når ferien starter. Jeg liker i grunn hverdagene best, og det er helt greit.