Om vi ikke våger å tenke tanken - at en kollega vi liker kan gjøre det utenkelige, da har vi tapt.

Jeg skal fortelle deg en hemmelighet, i alle fall virker det som om det er en hemmelighet: Mennesker som forgriper seg på barn er ofte snille. De er omsorgsfulle, flinke til å vekke tillit hos både voksne og barn. De er velkledde og ordentlige. De har betrodde stillinger og verv. De ser ikke ekle eller slibrige ut.

Åpenheten har kommet langt siden jeg var barn. Jeg vil tro at folk flest i dag vet at seksuelle overgrep skjer. Men det skjer de andre.

«Det var nesten utenkelig at det skulle skje hos oss og med noen av barna som jeg hadde ansvaret for», sier en tidligere kollega av mannen som nå har sittet i retten i Bergen. Og det er en stor del av problemet.

Jeg mener ikke at man skal gå å skule på alle menn i barnehagen. Da må man skule på alle kvinnene og. Det handler ikke om å gå rundt å mistenke hverandre. Men vi må slutte å la det være utenkelig. Vi må vite at det skjer rett foran nesene våre. Vi må snakke om det.

Alle som jobber med barn bør med jevne mellomrom diskutere og stille seg to spørsmål. Det ene er: «Hva gjør jeg om jeg er urolig for et barn?» Det har jeg inntrykk av at vi er blitt flinkere til å gjøre, selvom det ennå er langt igjen.

Det andre spørsmålet er fryktelig ubehagelig, men minst like viktig: «Hva gjør jeg om jeg er urolig for en kollega?» For om vi ikke våger å tenke den tanken helt ut, at en kollega vi liker og setter pris på kan gjøre det utenkelige, da har vi tapt.

Da har vi ikke en sjanse til å oppdage hva som foregår. Da er vi avhengig av at overgriper «tabber seg» og forgriper seg på akkurat det barnet som har ressurser nok til å fortelle.

De fleste gjør ikke den tabben. Tenk om det kunne vært tema for neste personalmøte!