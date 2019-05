BT manglar takt og tone

ANTI-KONGEHUS: Eg håpar redaksjonen går i seg sjølv, og vurderer om avisa er med på å marknadsføre Bergen og Festspillene på ein god måte med desse utspela nett no, skriv innsendaren. byoutline Bård Bøe

Solbjørg Åmdal Sandvik Frekhaug

Eg har alltid sett på Bergens Tidende som ei «anstendig» avis. Denne oppfatninga har fått seg ein alvorleg knekk dei par siste dagane. På dagen då den flotte dronninga vår følgjer tradisjonen gjennom alle år og er til stades på opninga av Festspillene, presterer byens storavis å «proklamera» republikken.

Det er uinteressant at BT alltid har vore for republikk. Det er noko som heiter god takt og tone også, og det manglar totalt i BT i desse dagar.

Vi har eit kongehus i Noreg som verkeleg har stått opp for heile landet, og som vi er veldig glade i. Dronninga, på over 80 år, kjem til Bergen og kastar glans over festivalen i ein situasjon der mange andre mødrer kanskje hadde måtta meldt forfall. Så ønskjer BT ho velkomen og takkar for innsatsen med å «avskaffa» kongedømet. Eg er så skuffa at vi har faktisk vurdert å seia opp abonnementet.

Eg håpar verkeleg at redaksjonen i BT går i seg sjølv, og vurderer om avisa er med på å marknadsføre Bergen og Festspillene på ein god måte med desse anti-kongehus-utspela nett no. Vi er ikkje stolte abonnentar – tvert om.

Publisert 28. mai 2019 18:00







